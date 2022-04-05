نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعملي صينية الجلاش بالبسبوسة المتميزة بطعمها الرائع فى المنزل بطريقة روعة في المقال التالي

صينية الجلاش بالبسبوسة من وصفات الحلويات الجميلة، والتى تجمعبين نوعين من الحلويات وهما جلاش وبسبوسة ويقدمان بصينية واحدة، كما أنها تتميز بطعمها وشكلها الرائع وتعد نوع من التجديد فى تقديم الحلويات بشكل مختلف، وبما أننا فى شهر رمضان نبحث كل يوم عن تقديم وصفات جديدة وذلك كنوع من التغيير، لذلك سوف نقدم لكم هذه الوصفة السهلة والسريعة فى طريقة تحضيرها وأيضاً تحتوى على مكونات بسيطة وغير مكلفة، وكذلك لها قيمة غذائية عالية وبها سعرات حرارية تمد الجسم بالطاقة، فهيا بنا متابعينا الاعزاء لنتعرف سوياً من خلال موقع ثقفني على مكونات وطريقة تحضير صينية الجلاش بالبسبوسة بالتفصيل. مكونات صينية الجلاش بالبسبوسة تتكون صينية الجلاش بالبسبوسة من مكونات بسيطة جداً وغير مكلفة بالنسبة لتكلفة شرائها من المحلات وهى كالتالي: لفة من الجلاش ٥٠٠ جرام.

كوب من سميد البسبوسة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

١/٢ كوب من جوز الهند.

كوب من خليط الزيت والسمنة.

٢ حبة من البيض.

١/٢ كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

١١/٢ كوب من اللبن السائل.

رشة من الملح. للشربات ٢ كوب من السكر.

عصير نصف ليمونة.

٢ كوب من الماء. طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل صينية الجلاش بالبسبوسة سهلة وبسيطة جداً ويمكنك تنفيذها بكل سهولة فى المنزل وهى كمايلي: نقوم أولاً بتجهيز الشربات علشان يبرد ونحضر حلة صغيرة ونضع بها السكر ونضيف عليه الماء بدون تقليب. ثم نضعه على النار حتى يغلي ثم نضيف عليه عصير النصف ليمونة ونهدي النار ونتركه لمدة ١٠. نرفعه من على النار ونتركه جانبا حتى يبرد. بعد ذلك نبدأ بتجهيز الصينية ونحضر صينية مناسبة ياريت تكون مقاس ٣٠ × ٣٠ وندهنها بخليط السمنة والزيت. ثم نحضر أوراق الجلاش ونغطيها بفوطة نظيفة أثناء عملها ونأخذ ورقة واحدة ونسكب خليط السمنة والزيت فى طبق عميق ونحضر فرشاة. نبدأ فى دهن الورقة كويس ثم نخلط السميد مع جوز الهند ونأخذ شوية ونبدأ برشها فوق الورقة بعد دهنها. بعد ذلك نبدأ بتطبيق الورق زي المروحة الورق اللى كنا بنعملها زمان. ونضعها فى الصينية ثم نأخذ ورقة أخرى وندهنها ونرش عليها شوية من الخليط ونلفها زى الأولى وهكذا حتى ننتهى من تعبئة الصينية مع الضغط عند وضع كل ورقة. بعد ذلك نجهز خليط التسقية ونحضر طبق عميق ونخفق به البيض مع السكر وعليهم الفانيليا كويس جداً حتى يذوب السكر. ثم نضيف عليهم اللبن والبيكنج بودر ورشة الملح ونخلطهم مع بعض كويس. بعد ذلك نسكبهم على الصينية ونوزعهم كويس حتى تتشرب من جميع الجوانب. ندخلها الفرن المسخن مسبقاً على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ٣٠ دقيقة. بعد خروجها من الفرن نسقيها بالشربات البارد ونغطيها لمدة ١٥ دقيقة حتى تصبح طرية. ثم نقطعها ونرصها فى طبق التقديم وتقدم وبالف هنا وشفا. عمر شويل - جدة اعملي صينية الجلاش بالبسبوسة المتميزة بطعمها الرائع فى المنزل بطريقة روعة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اعملي صينية الجلاش بالبسبوسة المتميزة بطعمها الرائع فى المنزل بطريقة روعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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