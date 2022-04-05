نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحلي بسكويت سادة بالكريم كراميل والنوتيلا طبقات لذيذة وسهلة وصحية بالمنزل في المقال التالي

البسكويت بالكريم كراميل والنوتيلا من أحلي وألذ أنواع الحلويات التي أنتشرت في الآونة الأخيرة بشكل كبير، والتي تتمتع بطعمها الشهي والرائع والذي يحب تناوله جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال وكما أنها أصبحت منتشرة في جميع أنحاء العالم العربي وخاصة في مصر، والبسكويت بالكريم كراميل والنوتيلا من أحلي الحلويات التي يتم عملها في شهر رمضان الكريم، وذلك لاحتوائها على مكونات غذائية عالية القيمة الغذائية والتي تعمل على إمداد الجسم بالسعرات الحرارية العالية والتي تساعد الجسم على مواصلة الصيام بشكل نشيط وسليم، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية وبالمنزل لعمل أحلي وأطعم حلي البسكويت بالكريم كراميل والنوتيلا. طريقة عمل حلي البسكويت بالكريم كراميل والنوتيلا ومكوناتها المكونات علبة سادة أولكر.

اثنين باكو كريم شانتيه ظرف.

معلقه كبيره من السكر البودرة

أثنين باكو كريم كراميل ظرف.

واحد لتر من اللبن.

مكونات النوتيلا.

أربع ملاعق كبيرة كاكاو خام.

كوب من اللبن.

كوب سكر.

نصف كوب زيت. طريقه تحضير البسكويت نحضر إناء عميق ونضع به اثنين باكو الكريم كراميل واربعة كوب من الحليب سائل ونقلب المكونات علي البارد جيدا.

ثم نرفعها علي النار ونستمر في التقليب المستمر حتى تثقل الكريمه ثم نرفعها من النار ونتركها تهدأ. طريقه تحضير النوتيلا نحضر الخلاط ونضع به كوب من السكر وكوب من اللبن وأربعة معالق الكاكاو الخام ونضربهم جيدا ثم نضيف إليه الزيت تدريجيا حتي يثقل الخليط نسبيا. طريقه تحضير الكريم شانتيه نحضر بوله عميقه ونضع بها اتنين باكو الكريم شانتيه ونضيف إليه كوب من اللبن المثلج ومعلقه من السكر البودرة ونخلطهم بالمضرب الكهربائي جيدا لمدة خمس دقائق حتي يمتزج الخليط ويتضاعف حجمه.

ثم نحضر صينيه بيركس للتقديم ونضع فيه طبقه خفيفه من خليط النوتيلا ثم نرص طبقتين من البسكوت فوق بعض ثم نضع الكريم كراميل الجاهز ونتركها حتي تبرد ونضعها في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

ثم نخرجها ونضع طبقه من البسكوت وعليه طبقه جيده من النوتيلا حتي يطري البسكوت ثم نضع الكريم شانتيه ونوزعو جيدا.

ثم نقوم بتزين الوش علي حسب الرغبة وتدخلها الثلاجه لمده ساعه وتقدم بالهنا والشفا. عمر شويل - جدة أحلي بسكويت سادة بالكريم كراميل والنوتيلا طبقات لذيذة وسهلة وصحية بالمنزل - ثقفني

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