نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حلى السميد البارد بطريقة سهلة وسريعة وشهية وبمذاق لذيذ وروعة جداً في المقال التالي
حلى السميد البارد ، من الحلويات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير على شرائها من المحلات، نظراً لمذاقها اللذيذ والشهي والمميز، بالإضافة إلى فائدتها الصحية، كما تقدم في المناسبات وللضيوف أيضاً، وتتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبسهولة تحضيرها أيضاً، بالإضافة إلى أن مكوناتها بسيطة، ومتوفرة في كل بيت، وغير مكلفة أيضاً، كما أنها من الحلويات المميزة والرائعة والفاخرة مثل الهريسة بالسميد، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل حلى السميد البارد بكل سهولة، وبألذ الوصفات لم تجربوه من قبل.
مكونات حلى السميد البارد
يتكون حلى السميد البارد من مكونات بسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
- كوب من الحليب البودر.
- كوب من السميد.
- حليب محلى مكثف.
- 2 ملعقة كبيرة من الحليب السائل.
- 150 جم تقريبا جبنة كيري.
- ملعقة كبيرة من النسكافيه.
- ملعقة كبيرة من النسكويك.
للتزيين
- صوص الشوكولاتة.
- أو صوص التوفي.
طريقة التحضير
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على حلى السميد البار بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:
- نحضر مقلاة غير قابلة للالتصاق، ثم نضيف إليها السميد والحليب البودر، ثم نضع المقلاة على نار متوسطة ونقلب باستمرار حتى يتحمص الخليط ولكن بدون أن يحترق.
- ثم نرفع الخليط من على النار ونسكبه في وعاء آخر.
- ثم نضيف إلى الخليط الحليب المحلى المكثف بالتدريج والحليب السائل العادي ونقلب باستمرار باليد حتى نحصل على قوام مثل العجينة سهلة التشكيل.
- بعد ذلك نحضر صينية مستطيلة متوسطة، ثم نوزع فيها خليط السميد ونساويه جيدا.
- ثم نحضر محضرة الطعام ونضيف إليها الجبنة الكيري والنسكافيه والنسكويك وثلاث إلى أربع ملاعق كبيرة من الحليب المحلى المكثف، ثم نخلط جيدا (مع مراعاة أن يكون القوام سائل أو ثقيل قليلا).
- ثم نوزع الصوص فوق خليط السميد الحليب البودر ونساويه جيدا.
- بعد ذلك ندخل الصينية الفرن ونضعها أسفل الشواية ونشغل الفرن من أعلى فقط ونتركها حتى يتماسك الصوص لمدة 5 دقائق تقريبا.
- ثم نخرج الصينية من الفرن ونضعها في الثلاجة ونتركها حتى يتماسك الحلى لمدة تتراوح ما بين ثلاث إلى أربع ساعات.
- بعد ذلك نخرج الصينية من الثلاجة، ثم نقطع الحلى مربعات ونزينه بصوص الشوكولاتة أو صوص التوفي.
- ثم نقدم حلى السميد البارد في طبق التقديم.
- وبالهنا والشفا.
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