حلى السميد البارد بطريقة سهلة وسريعة وشهية وبمذاق لذيذ وروعة جداً

حلى السميد البارد ، من الحلويات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير على شرائها من المحلات، نظراً لمذاقها اللذيذ والشهي والمميز، بالإضافة إلى فائدتها الصحية، كما تقدم في المناسبات وللضيوف أيضاً، وتتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبسهولة تحضيرها أيضاً، بالإضافة إلى أن مكوناتها بسيطة، ومتوفرة في كل بيت، وغير مكلفة أيضاً، كما أنها من الحلويات المميزة والرائعة والفاخرة مثل الهريسة بالسميد، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل حلى السميد البارد بكل سهولة، وبألذ الوصفات لم تجربوه من قبل.

مكونات حلى السميد البارد

يتكون حلى السميد البارد من مكونات بسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

كوب من الحليب البودر.

كوب من السميد.

حليب محلى مكثف.

2 ملعقة كبيرة من الحليب السائل.

150 جم تقريبا جبنة كيري.

ملعقة كبيرة من النسكافيه.

ملعقة كبيرة من النسكويك.

للتزيين

صوص الشوكولاتة.

أو صوص التوفي.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على حلى السميد البار بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي: