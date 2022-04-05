نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشروب صباحي على الريق لنسف دهون الكرش والبطن وتنظيف المعدة من السموم في المقال التالي

عمر شويل - جدة كوب صباحا من هذا المشروب لتخسيس الكرش والأرداف ونسف دهون البطن من المواضيع الهامة بالنسبة للكثيرين، فالجدير بالذكر أن هناك الكثير من المشروبات التي تعزز معدل الحرق في الجسم وبالتالي تساعد في تخسيس الكرش والأرداف والتخلص من الدهون المتراكمة في البطن، وكل هذه المشروبات عبارة عن مكونات طبيعية لها فاعلية كبيرة في حرق الدهون المخزنة في الجسم.

تخسيس الكرش والأرداف ونسف دهون البطن

هناك الكثير من المشروبات التي يتم تناولها بعد الاستيقاظ بشكل مباشر وفي منتصف اليوم أيضاً بعد الطعام، ومن هذه المشروبات نجد:

مشروب الماء بالعسل

هذا المشروب يعطي الجسم طاقة ونشاط طوال اليوم، ويعزز عملية الهضم كما هو الحال في العسل، ويتم تحضيره كما يلي:

المكونات:

كوب ماء دافئ.

ملعقة عسل أورجانيك.

طريقة التحضير:

أولاً نضع ملعقة العسل على كوب الماء ونقلبهم مع بعض بملعقة خشب ليتكون خليط متجانس. يتم شرب كوب من الخليط صباحاً على الريق.

مشروب الماء وبذور الشيا

تساعد بذور الشيا في زيادة معدل الحرق في الجسم الذي يقوم بدوره بحرق الدهون المتراكمة، ويتم تحضير الخليط كما يلي:

المكونات:

كوب ماء دافئ.

ملعقة كبيرة بذور شيا.

طريقة التحضير:

نضع ملعقة بذور الشيا في كوب ماء دافئ ونقلبهم معاً جيداً. نترك المكونات مع بعضها لمدة خمس دقائق. ثم نتناول كوب من الخليط صباحاً والانتظام عليه.

نصائح للتخلص من دهون البطن والارداف في أسرع وقت

يجب اتباع بعض النصائح حتى يتم التخلص من الدهون المتراكمة في البطن والأرداف في وقت سريع، مثل: