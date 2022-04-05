نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحبتين من البيض اصنعي لأطفالك بسكويت الخلاط السريع بكل تكاته في المقال التالي

يعد بسكويت الخلاط من الأنواع السريعة لعمل البسكوت، ويتميز بأنه خفيف وهش جداً وكذلك سريع جداً فى تجهيز، وكذلك يأخذ وقت قصير جداً فى التسوية لذا يعد من الأنواع المنقذة لكل أم لعمله فى وقت قياسي، كما انه يصلح للإفطار أو العشاء أو فى وقت العصارى مع كوب من اللبن أو الشاى، كوجب مفيدة ومغذية لما يحتوى عليه من مكونات مفيدة ومغذية، وسوف نتعرف معا من خلال موقع ثقفني على مقادير وطريقة تحضير بسكويت الخلاط السريع بالتفصيل. مقادير بسكويت الخلاط يحتوى بسكويت الخلاط على مكونات بسيطة وموجودة بالمنزل وغير مكلفة وهى كالتالي: ٤ كوب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

كوب من السكر.

١٢ ملعقة كبيرة من عصير البرتقال.

١/٢ كوب من السمنة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

١/٢ كوب من الزيت.

رشة من الملح. طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل بسكويت الخلاط من أسرع وأسهل الطرق المبتكرة فى عمل البسكويت ويمكنك تنفيذها بكل سهولة فى المنزل وهى كمايلي: نقوم بإحضار وعاء الخلاط ونضع به السكر ونضيف عليه نصف كوب السمنة ونصف كوب الزيت ونخلطهم جيداً على سرعة عالية. ثم نضيف عليهم حبة من البيض والفانيليا ونخفقهم تانى على سرعة عالية. بعد ذلك نضيف البيضة التانية ونخفق مرة أخرى حتى يمتزجوا تماماً. نعصر برتقالة فى عصارة يدوية او فى الخلاط بدون اضافة ماء ونصفيها. ثم نأخذ منها ١٢ ملعقة ونضيفهم على الخليط السابق بالخلاط ونخلطهم كويس. بعد ذلك فى وعاء كبير ننخل الدقيق ونضيف عليه البيكنج بودر ورشة الملح ونقلبهم مع بعض كويس. ثم نضع الخليط السائل فى وعاء آخر عميق ونبدأ بإضافة الدقيق كوب كوب مع التقليب فقط ونلم العجينة لم فقط وليس بالعجن. نستمر فى التقليب حتى يتداخل الدقيق تماما وتتكون لدينا عجينة طرية وبتلزق فى اليد. نقوم بوضعهة فى كيس الحلواني ونحضر صينية غير مدهونة ويفضل تكون من الألومنيوم ونبدأ بتشكيل البسكوت. ندخلها الفرن المسخن مسبقا على درجة حرارة ١٨٠ لمدة لمدة ١٥ دقيقة حتى يصبح لونه ذهبي. نتركه على الصواني حتى يبرد تماماً ثم نحركه. نرصه فى طبق التقديم ويقدم وبالف صحه وعافيه. عمر شويل - جدة بحبتين من البيض اصنعي لأطفالك بسكويت الخلاط السريع بكل تكاته - ثقفني

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