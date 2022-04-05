نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل فطائر المقلاة القطنية بحشوة شاورما الدجاج اللذيذة أحلى من المطاعم في المقال التالي
فطائر المقلاة القطنية ، من أطعم وألذ أنواع الفطائر التي يفضلوها الكثير من الناس، فهي تتميز بطعمها ورائحتها الجميلة التي تجعل الكثير من الناس يرغبون في تناولها بشكل دائم، كما تعرف الفطائر بحشواتها المختلفة التي تميزها عن المخبوزات الأخرى، وطريقة تحضير الفطائر سهلة وبسيطة وتستطيع الأمهات تحضيرها بكل سهولة وخاصة في شهر رمضان على موائد السحور، كما يوجد للفطائر أنواع متعددة مثل فطائر الجبنة وهى من المخبوزات الجميلة التي يقبل على تناولها الأطفال، وفطائر السبانخ وهى تحتوي على عناصر غذائية عديدة، وفطائر العجوة وهى من المخبوزات التي تقدم بجانب المشروبات الساخنة، وفطائر الحليب وهى هشة وجميلة وكثير من الناس يفضلون تناولها بجانب العسل والمربي، وفطائر الرغايف المغربية التي تقدم في بلاد المغرب بكثرة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل فطائر المقلاة القطنية بحشوة شاورما الدجاج اللذيذة بطريقة بسيطة أحلى من المطاعم.
مكونات عمل فطائر المقلاة القطنية بحشوة شاورما الدجاج اللذيذة
تتكون الفطائر من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-
- كيلو من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من البيكيج بودر.
- ثلاث أكواب من الماء.
- نصف كوب من الزيت.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب البودرة.
- رشة صغيرة من الملح.
مكونات الحشو
- نصف كيلو من شرائح الدجاج الرفيعة.
- بصلة كبيرة مقطعة شرائح رفيعة.
- ربع ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.
- 2 قرن من الفلفل الرومي المقطع شرائح.
- ملعقتين من صلصة الطماطم.
- ملح وفلفل وبهارات حسب الرغبة.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت.
طريقة التحضير
طريقة تحضير فطائر المقلاة القطنية بحشوة شاورما الدجاج اللذيذة بطعم أحلى من المطاعم وهى كما يلي:-
- نحضر بولة ونضع به الدقيق، البيكنج بودر والملح ونقلبهم مع بعض.
- نقوم بإضافة الزيت للخليط ونقلب برفق حتى تمتزج المكونات مع بعضها.
- ثم نقوم بإضافة الدقيق بالتدريج حتى نحصل على عجينة ناعمة وطرية.
- نغطي العجين بكيس من البلاستيك ونتركه لمدة ربع ساعة حتى يرتاح.
- نقوم بتشكيل العجين على شكل كرات متوسطة الحجم ونتركها لمدة عشر دقائق حتى ترتاح.
طريقة حشو فطائر المقلاة القطنية بحشو الشاورما اللذيذة
سوف نتعرف على طريقة الحشو بكل سهولة وهى كما يلي:-
- نقوم بإحضار طاسة متوسطة الحجم ونضع بها القليل من الزيت ونتركها حتى تسخن.
- ثم نقوم بإضافة البصل والفلفل الأخضر، والثوم على الزيت ونقلب باستمرار حتى نجعل البصلة تصبح ذهبية.
- نحضر شرائح الدجاج ونضعها على الخليط ونقلب برفق حتى على خليط متجانس.
- نقوم بإضافة البهارات، والصلصة، والتوابل للخليط ونتركه على نار هادئة لمدة عشر دقائق.
- نقلب بملعقة خشبية حتى نتخلص من الماء تماماً، ثم نرفع الطاسة من على النار ونتركها حتى تبرد تماماً.
- نحضر قطع العجين ونفردها على شكل دوائر سميكة الحجم، ثم نقوم بوضع ملعقة من الحشو في منتصف الفطائر.
- نستمر بهذه الطريقة حتى ننتهي من كمية الحشو كلها، ثم نقوم بغلق الفطائر من الأطراف جيداً حتى تصبح مثل الكورة.
- نحضر صينية كبيرة وندهنها بقليل من الزيت، ثم نرص عليها قطع الفطائر.
- ثم نقوم بإشعال النار ونضع الصينية عليها ونقلب الفطائر من حين لأخر حتى تصبح ذهبية اللون.
- نخرج الفطائر من الطاسة ونضعها على طبق التقديم ونقدمها بألف صحة وهنا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل فطائر المقلاة القطنية بحشوة شاورما الدجاج اللذيذة أحلى من المطاعم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.