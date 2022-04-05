طريقة عمل فطائر المقلاة القطنية بحشوة شاورما الدجاج اللذيذة أحلى من المطاعم

فطائر المقلاة القطنية ، من أطعم وألذ أنواع الفطائر التي يفضلوها الكثير من الناس، فهي تتميز بطعمها ورائحتها الجميلة التي تجعل الكثير من الناس يرغبون في تناولها بشكل دائم، كما تعرف الفطائر بحشواتها المختلفة التي تميزها عن المخبوزات الأخرى، وطريقة تحضير الفطائر سهلة وبسيطة وتستطيع الأمهات تحضيرها بكل سهولة وخاصة في شهر رمضان على موائد السحور، كما يوجد للفطائر أنواع متعددة مثل فطائر الجبنة وهى من المخبوزات الجميلة التي يقبل على تناولها الأطفال، وفطائر السبانخ وهى تحتوي على عناصر غذائية عديدة، وفطائر العجوة وهى من المخبوزات التي تقدم بجانب المشروبات الساخنة، وفطائر الحليب وهى هشة وجميلة وكثير من الناس يفضلون تناولها بجانب العسل والمربي، وفطائر الرغايف المغربية التي تقدم في بلاد المغرب بكثرة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل فطائر المقلاة القطنية بحشوة شاورما الدجاج اللذيذة بطريقة بسيطة أحلى من المطاعم.

مكونات عمل فطائر المقلاة القطنية بحشوة شاورما الدجاج اللذيذة

تتكون الفطائر من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

كيلو من الدقيق.

ملعقة كبيرة من البيكيج بودر.

ثلاث أكواب من الماء.

نصف كوب من الزيت.

ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب البودرة.

رشة صغيرة من الملح.

مكونات الحشو

نصف كيلو من شرائح الدجاج الرفيعة.

بصلة كبيرة مقطعة شرائح رفيعة.

ربع ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

2 قرن من الفلفل الرومي المقطع شرائح.

ملعقتين من صلصة الطماطم.

ملح وفلفل وبهارات حسب الرغبة.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت.

طريقة التحضير

طريقة تحضير فطائر المقلاة القطنية بحشوة شاورما الدجاج اللذيذة بطعم أحلى من المطاعم وهى كما يلي:-

نحضر بولة ونضع به الدقيق، البيكنج بودر والملح ونقلبهم مع بعض. نقوم بإضافة الزيت للخليط ونقلب برفق حتى تمتزج المكونات مع بعضها. ثم نقوم بإضافة الدقيق بالتدريج حتى نحصل على عجينة ناعمة وطرية. نغطي العجين بكيس من البلاستيك ونتركه لمدة ربع ساعة حتى يرتاح. نقوم بتشكيل العجين على شكل كرات متوسطة الحجم ونتركها لمدة عشر دقائق حتى ترتاح.

طريقة حشو فطائر المقلاة القطنية بحشو الشاورما اللذيذة

سوف نتعرف على طريقة الحشو بكل سهولة وهى كما يلي:-