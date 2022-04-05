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لا شك أن الرقاق الطري من أهم المعجنات الموجودة حيث يحضر منه ألذ الأطباق خاصة عندما يتم حشوه باللحم المفرومة يصبح طبق فخم لا تخلو منه سفرة في المناسبات والأفراح والعزائم كما يعد الأفضل في فطور رمضان، تابعي معنا لتعرفي كيفية تحضير العجينة بكل سهولة وطريقة عمل الطبق بالتفصيل. الرقاق الطري المقادير اللازمة لعمل الرقاق باللحم: مقادير العجين: كوبان من الدقيق الأبيض الناعم.

رشة صغيرة من الملح الناعم.

كوب إلا ربع من الماء. مقادير الحشو: نصف من اللحم المفروم.

بصلة كبيرة مفرومة ناعم.

خمسة فصوص كبيرة من الثوم المفروم.

جزرة كبيرة مبشورة ناعم.

الفلفلة خضراء أو حمراء مقطعة مكعبات.

كوب من المشروم المقطع شرائح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.

ملعقة صغيرة من الملح الأبيض الناعم.

نصف ملعقة صغيرة من الحبهان أو الهيل المطحون ناعم.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة الذائبة.

نصف ملعقة صغيرة من الكاري.

كوب من حساء أو شوربة الدجاج الدافئ.

ملعقتان كبيرتان من جبنة الشيدر والموزاريلا المبشورة. خطوات تحضير الرقاق الطري باللحم: لتحضير العجين يتم نخل الدقيق ثم إضافة الملح إليه. يضاف الماء بالتدريج حتى تتشكل عجينة. اعجني المكونات حتى تصبح العجينة ناعمة وطرية. تقسم العجينة إلى كرات ثم توضع في وعاء وتغطى وتترك لترتاح لمدة ربع ساعة. افردي كل كرة على سطح أملس مع رشة من الدقيق لتساعد على فردها. سخني مقلاه تيفال أو جرانيت لا تلتصق على النار ثم ضعي به رغيف الرقاق. اتركيه حتى ينضج ويحمر ثم اقلبيه. للحشو قومي بتشويح اللحم على النار في الزيت. أضيفي البصل والثوم وقلبي حتى يذبل. تضاف باقي الخضار وتقلب معاً. تتبل بالملح والفلفل وباقي التوابل وتقلب. تترك المكونات حت تنضج على النار ثم ترفع وتترك لتبرد. سخني الشوربة على النار. يغمر أوراق الرقاق في الشوربة ثم يدهون بالسمنة. ضعي نصف كمية الرقاق في صينية مدهونة بالسمنة. أضيفي الحشو ووزعي الجبنة في الأعلى. أضيفي النصف الآخر من الرقاق. يضاف باقي الشوربة ثم أدخلي الصينية الفرن جتى تنضج وتصبح جاهزة. عمر شويل - جدة طريقة الرقاق الطري بحشو اللحم للعزائم - ثقفني

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