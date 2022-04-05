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طريقة بسبوسة مرملة حلويات شرقية من الحلويات التي لها مذاق خاص يحبه الجميع فنادرا جدا أن تجد شخص لا يحب البسبوسة والتي يمكنك تحضيرها وتقديمها في مختلف المناسبات لسرعة وسهولة تحضيرها ولطعمها اللذيذ الذي لا يختلف عليه أحد ويمكنك إعداد وتقديم البسبوسة بعدة طرق مختلفة وبأطعم ونكهات مختلفة، واليوم سوف أقدم لكي طريقة البسبوسة التقليدية الجميلة الأصلية وأيضا سنقدم البسبوسة الهشة بأكثر من نكهات مختلفة ستحبينها ويحبها أفراد أسرتك وستبهرين بها ضيوفك، تعلمي معنا أفضل طريقة لعمل بسبوسة حلواني التي ليس لها مثيل. طريقة بسبوسة الحلواني السادة المرملة نحتاج إلى عدد 3 كوب من دقيق السميد الناعم. نصف كوب من السمنة الذائبة. نصف كوب من جوز الهند الناعم. نصف كوب من اللبن كامل الدسم. ثلث كوب من عسل النحل الأبيض. عدد كوب وربع من السكر الأبيض الناعم. ولعمل شربات البسبوسة الخفيف نحتاج إلى: كوب ونصف من الماء. كوب وربع من السكر. شريحة من الليمون. طريقة تحضير بسبوسة حلواني مرملة سادة أولا نقوم بتحضير الشربات الخفيف للبسبوسة في إناء نضع الماء والسكر وشريحة الليمون ونقوم بتقليبهم جيدا ثم نرفعهم على النار مع الإستمرار في التقليب في وسط الإناء فقط وعندما يغلي الشربات نرفعه من على النار ثم نتركه يبرد تماما بدجة حرارة الغرفة.

وفي هذه الأثناء نقوم بتجهيز البسبوسة في وعاء عميق نقوم بوضع السميد والسمنة ونتأكد من تغليف السميد بالسمنة جيدا حتى نقلل من كمية الجلوتين الموجودة داخل السميد ثم نضيف جوز الهند ونقلبه معهم.

ثم نقوم بإحضار إناء صغير نضع فيه اللبن والسكر والعسل الأبيض ونقلبهم جيدا ثم نضعهم في الميكرويف أو على النار للتدفئة فقط وليس الغليان ثم نرفعهم من النار ونقلبهم حتى نتأكد من ذوبان السكر كله.

ثم نضيف هذا الخليط للسميد ونقلبهم ثم نقوم بإحضار صينية مقاس 30 سم وذات حواف صغيرة ونقوم بدهنها بالسمن جيدا ثم نضع بها خليط البسبوسة ثم نضعها في الثلاجة لمدة ربع ساعه وهذه الخطوة مهمة لكي تحصلى على بسبوسة مرملة ثم تخبز في فرن ساخن. عمر شويل - جدة طريقة عمل بسبوسة حلواني مرملة بأقل تكلفة ناعمة وناجحة لذيذة - ثقفني

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