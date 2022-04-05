نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أطباق حلويات رمضان الأشهر والأكثر طلباً في المقال التالي

مع حلول شهر رمضان المبارك يكثر البحث عن أفكار حول أطباق حلويات رمضان حيث يحب الجميع تناول حلوى مختلفة بعد الفطور كالكنافة والبقلاوة وكذلك البسبوسة والقطايف، يمكنك تحضير تلك الحلويات الشهية بكل سهولة في المنزل وتقديمها لضيوفك فتابعينا في هذا المقال لتعرفي كيفية تحضيرها في المنزل. أطباق حلويات رمضان طبق الكنافة النابلسية: المقادير: ربع كيلو من الكنافة.

ربع كيلو من الجبنة العكاوي.

نصف كوب من السمنة الذائبة.

ملعقتان كبيرتان من السكر البودر. خطوات تحضير الكنافة: تنقع الجبنة في الماء لمدة ساعتين ثم تصفى.

يتم فرم عجينة الكنافة مع السكر والسمن في وعاء.

قلبي جيادص حتى تمتزج.

أحضري صينية الخبز وادهنيها بالسمنة.

قسمي الكنافة إلأى جزئين وضعي النصف الأول في الصينية.

اضغطي جيادص بيدك على الكنافة حتى تتماسك.

وزعي الجبنة العكاوي على الكنافة.

أضيفي النصف الآخر ليغطي الجبنة تماماً.

سخني الفرن لمدة خمس دقائق على حرارة متوسطة.

أدخلي الصينية الفرن واتركيها حتى تحمر الكنافة وتنضج.

أخرجي الكنافة من الفرن ثم أضيفي كمية مناسبة من القطر أو الشربات البارد إليها.

زينيها بالفستق أو المكسرات وقدميها باردة. الزلابية ألذ أطباق حلويات رمضان: المقادير كوبان من الدقيق الأبيض.

ملعقتان صغيرتان من النشا.

ملعقة صغيرة من الخميرة.

ملعقة كبيرة من اللبن البودرة.

رشة من الملح.

رشة من الفانيليا.

كوبان من الماء الدافئ. خطوات تحضير الزلابية: اخلطي المكونات الجافة معاً في وعاء. أضيفي الماء بالتدريج إلى أن تتشكل عجينة ناعمة وطرية. غطي العجينة واتركيها ساعة للتتخمر. سخن زيت غزير على النار. بملعقة مبللة ماء ضعي كرات من العجين في الزيت. قلبي الزلابية حتى تحمر وتنضج وتصبح ذهبية. ارفعي الزلابية في الزيت وضعيها مباشرة في الشربات البارد. عجينة القطايف: كوبان دقيق.

ملعقة كبيرة لبن بودر.

ملعقة كبيرة خميرة.

نصف كوب سميد.

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

كوبان ماء.

رشة ملح. الخطوات: تخلط المكونات معاً في الخلاط حتى تصبح متجانسة. سخني مقلاه مع رشة من الزيت على النار. بالمغرفة شكلي قطع من العجين على شكل دوائر. اتركي القطايف تتماسك وتحمر ثم اقلبيها. أخرجيها من الزيت ثم احشيها بالكريمة والمكسرات والشربات وقدميها. عمر شويل - جدة أطباق حلويات رمضان الأشهر والأكثر طلباً - ثقفني

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