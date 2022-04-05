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طريقة عمل عجينة القطايف في البيت، بدأ الشهر الكريم شهر رمضان المبارك والذي تحتار فيه ربة المنزل في تحضير الحلويات لأسرتها كالتي تأتي جاهزة من المحلات، فاليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرض لكم طريقة سهلة وبسيطة لتحضيرها بكل سهولة كما أننا سنعلنكم ببعض النصائح التي ستساعدكِ في تحضيرها كالمشتراة فتابعونا. طريقة عمل عجينة القطايف في البيت مكونات عجينة القطايف ست أكواب من الماء الفاتر.

أربعة أكواب من الدقيق الأبيض.

كوب من دقيق السميد الناعم.

ملعقتان صغيرتان من الخميرة.

نصف ملعقة من بيكربونات الصودا.

ست ملاعق من السكر الأبيض.

نصف ملعقة من البيكنج باودر. طريقة تحضير عجينة القطايف نبدأ بوضع كلاً من الدقيق الأبيض ودقيق السميد والبيكنج باودر والخميرة وبيكربونات الصودا والسكر والماء في وعاء عميق ونبدأ بخلطهم معاً بالمضرب الكهربائي.

نستمر في الخفق حتى تتجانس المكونات تماماً ونتأكد من عدم وجود أي تكتلات بالعجينة وتصبح عجينة ناعمة وسائلة.

نُحضر مقلاة غير لاصقة ونضعها على نار منخفضة ونتركها لتسخن من ثم نقوم بسكب جزء صغير من العجينة السائلة.

نتركها في المقلاة حتى تظهز على الجانب العلوي فقاعات صغيرة فنقوم بتنزيلها عن النار ووضعها على قشطعة قماش نظيفة.

نُعيد نفس الخطوات مع الكمية كلها حتى ننتهي منها.

نتركها لتبرد من ثم نثقوم بحشوها بأي حشوة نرغب بها وقليها في مقلاة بها كمية مناسبة من الزيت. نصائح لعمل عجينة القطايف في البيت لتحضير عجينة قطايف ممتازة في المنزل مثلها كمثل التي تقومي بشرائها فعليك إتباع بعض النصائح خلال تحضيرها والنصائح كالتالي: حراراة المقلاة: حرارة المقلاة من أهم الخطوات؛ حيث أنها إن ذادت درجة الحرارة فسوف تحترق وإن قلت فلن تنضج بالقدر الكافي فعليك الإنتباه بأن تكون درجتها متوسطه. في حال زادت درجة الحرارة فعليك إبعد المقلاة عن النار لبضع ثواني حتى تقل حراراتها. يفضل أن يكون حجم قطر القطايف لا يزيد عن 12 سم. عند قلي لقطايف بعد حشوها عليك قليها في كمية وفيرة من الزيت من كافة الإتجاهات حتى تُصبح ذات لون ذهبي. إذا كنتِ تريدين أن تضعوها بالقطر (الشربات) فيجب التأكد من أن القطر بارد تماماً. عمر شويل - جدة طريقة عمل عجينة القطايف في البيت - ثقفني

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