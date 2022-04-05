“هنعملها كل يوم” طريقة حشو القطايف باللحمة بطريقة المطاعم في المنزل

دائما تجد النساء تبحث عن وصفات جديدة لمائدة رمضان كأنواع التجديد، تعد القطايف باللحمة المفرومة من الوصفات التي حصلت على نسب بحث عالية في الأيام القليلة الأخيرة، وأعجب بها عدد كبير مما من قاموا بإعدادها، مما زاد البحث عنها حيث يتم تقديمها في المطاعم الكبرى كأطباق جانبية، وتعد القطايف من الوصفات التي يتم تقديمها كطبق حلو، ويحبها الكثير ولكن تم عملها كأطباق حادثة وتم حشوها باللحم المفرومة بدلا من المسكرات، ويتم إضافة الجبنة الرومي والموتزريلا لتعطي اللون مميز، كما تعد هذه الوصفة من الوصفات التي يحبها الأطفال.

طريقة إعداد القطايف الشهية في المنزل بطريقة سهلة ومكونات اقتصادية

من الجدير بالذكر أن القطايف من أشهى المعجنات التي يمكن تناولها في رمضان حيث يمكن عمل منها الحلو والحادق واليوم نقدم لكم طريقة عمل القطايف وحشوها لحمة مفرومة، ومن المعلوم أن المعظم يأكل القطايف كحلويات حيث يمكن حشوها شيكولاتة أو مكسرات، لذا تابعوا موقعنا ليصلكم كل جديد.

قومي بإحضار ثلاث أكواب من الدقيق المنخول ونضع عليه ربع ملعقة صغيرة من الملح.

نضع القليل من البيكنج بودر على الدقيق ونقوم بإضافة الماء بالتدريج حتى تحصلي على عجينة سائلة لزجة.

نقوم بتركها ربع ساعة ثم نقوم بوضعها في كيس ونقوم بوضع طاسة على النار.

نضع العجينة في الطاسة بالحجم المناسب.

نتركه حتى نحصل على لون ذهبي مميز من الأسفل ومن الأعلى.

مكونات القطايف باللحمة المفرومة

نصف كيلو من القطايف الطازجة.

ربع كيلو من اللحم المفروم.

مكعب زبدة.

ملعقة كبيرة من الزيت.

بصل مفروم ناعم.

فص ثوم.

ربع ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من الصلصة.

كمون.

ملح.

نصف كوب من الجبنة الموتزاريلا.

نصف كوب من الجبنة الرومي المبشور.

طريقة حشو القطايف باللحمة