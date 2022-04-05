نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة حلوى الكاسترد بنكهات مختلفة في المقال التالي

يعد طبق حلوى الكاسترد من أشهى الأطباق ومن ألذ وصفات الحلويات التي يعشقها الكثير حيث يمكن استخدمه لعمل أطباق مختلفة بأشكال متنوعة ونكهات عديدة كما يمكن استخدامه لحشو الحلويات كالكنافة والقطايف، وفرنا لك في هذا المقال كيفية تحضير هذا الطبق بأكثر من نكهة فتابعينا. حلوى الكاسترد طبق الكاسترد في الفرن: تحتاجين إلى: أربع أكواب من اللبن السائل بدرجة حرارة الغرفة.

ست حبات متوسطة الحجم من البيض.

حبتان إضافيتان من صفار البيض.

نصف كوب من السكر الأبيض الناعم.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة أو البودر. خطوات تحضير الطبق: يتم وضع الحليب في وعاء ثم يوضع على نار متوسطة. اتركي اللبن على النار لمدة خمس دقائق ولا يجب أن يصل إلى مرحلة الغليان. ارفعي اللبن من على النار واتركيه يبرد. تضاف الفانيليا إلى الحليب ويقلب. في وعاء منفصل يخفق البيض مع صفار البيض بالمضرب الكهربائي. أضيفي الحليب والفانيليا بالتدريج مع التقليب المستمر. وزعي الخليط على قوالب الخبز أو الطواجن. أحضري صينية كبيرة تتسع للقوالب واملأي ثلثها بالماء الساخن. ضعي أكواب أو طواجن الكاسترد في الصينية. يسخن الفرن على حرارة مائة وستين درجة مئوية. توضع الصينية في الفرن لمدة ساعة إلا ربع على الأكثر. بعد أن يتماسك الكاسترد وينضج أخرجيه من الفرن واتركيه يبرد. يوضع في المبدر لمدة أربع ساعات ثم يقدم بارد. حلوى الكاسترد بالشوكولاتة: المقادير: ثلاث اكواب من اللبن السائل.

أربع ملاعق كبيرة من بودرة الكاسترد.

أربع ملاعق كبيرة من السكر الأبيض.

ثلاث ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام الغير محلى.

ملعقتان كبيرتان من الشوكولاتة الخام المبشورة. خطوات تحضير الحلوى: في وعاء كبير يوضع الحليب.

يضاف بودر الكاسترد ويقلب جيداً.

أضيفي الكسر والكاكاو الخام وقلبي جيداً حتى يذوب السكر وتمتزج المكونات.

ضعي هذا الخليط على نار عادئة.

قلبي الخليط جيداً حتى يسخن.

أضيفي الشوكولاتة المبشورة وقلبي جيداً حتى تذوب بدون تكتلات.

اتركي الخليط على النار مع التقليب حتى يتكاثف ويأخذ القوام المناسب.

يرفع من على النار ويترك ليبرد.

وزعي الكاسترد على الكؤوس وضعيه في المبرد لعدة ساعات ثم قدميه. عمر شويل - جدة طريقة حلوى الكاسترد بنكهات مختلفة - ثقفني

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