بدون ما يشرب نقطة زيت أعملي السمبوسة المقلية بطريقة صحية ومقرمشة ولذيذة

تعد السمبوسة هي من افضل مقبلات التي تقدم على كل مائدة وخاصة في شهر رمضان المبارك، وتتميز البسبوسة بلونها الذهبي والتي يكون لها مذاق خاص، كما أيضا يمكن حشو السمبوسة بالعديد من الحشوات منها الجبنة أو الخضروات أو اللحم المفروم او الدجاج بأشكالها، وقد تستطيع ربة المنزل تحضير السمبوسة بدون أن تمتص زيت وبشكل صحي أكثر.

تعد السمبوسة من أهم المقبلات التي تقدم على كل مائدة بجوار مختلف الأطباق والمأكولات المتنوعة، كما أن يمكن تحضير السمبوسة بشكل سهل وسلس جدا ويمكن تقديمها بعدة أشكال وحشوات مختلفة ويمكن حشوها باستخدام اللحوم او الخضراوات والجبن والدجاج ويعطي لها مذاق جميل ورائع، وتقوم ربة المنزل بإعدادها في المنزل بطريقة سلسة.

طريقة قلي السمبوسة بدون ما تمتص زيت

المقادير

لفة من رقائق السمبوسة.

ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض.

ملعقتين كبيرتين من الماء.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي اللازم للقلي.

ربع كوب من اللبن الدافئ.

طريقة التحضير

نقوم بفرد كل ورقة على حدى من لفات السمبوسة ونضعها على مكان مسطح ثم نأتي بالحصول ونقوم بوضع جزء منه وبعد ذلك نقوم بلف السمبوسة على شكل مثلثات.

نأتي إناء عميق ونضع به ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض ثم نضيف إليها ملعقتين كبيرتين من الماء ونخلطهم جيدا مع بعض حتى تصبح العجينة لينة ثم نأتي بطرف السمبوسة و نبللها حلوي من خليط الدقيق حتى تعمل على التصاق السمبوسة.

نأتي بمقلاة واسعة ونضع بها ملعقة صغيرة من الزيت النباتي ونرفعها على النار ونضع السمبوسة في اللبن بشكل سريع ثم نضعها في المقلاة.

نقوم بتقليب السمبوسة علي جميع النواحي حتي تأخذ اللون الذهبي وذلك بدون أن تمتص الزيت.

نستخدم ورق مناديل المطبخ ونضعها على طبق مسطح ونخرج السمبوسة ونضعها عليها.

طريقة عمل السمبوسة المقلية فى الفرن

المقادير

لفة من رقائق السمبوسة.

ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض.

ملعقتين كبيرتين من الماء.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي اللازم للقلي.

ربع كوب من اللبن الدافئ.

طريقة التحضير