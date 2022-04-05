أفضل طريقة لعمل سلطة الكول سلو الشهية حضريها بمكونات اقتصادية

طريقة عمل سلطة الكول سلو، هل يوجد أحد لا يعشق سلطة الكول سلو اللذيذة التي تشتهر بتقديمها مع كافة الوجبات السريعة الجاهزة مثل وجبات كنتاكي وماكدونالذ العالمية، وأصبحت من السلطات المهمة التي تقدم مع العديد من الأكلات والأطعمة الغذائية المختلفة المحضرة من المطبخ المصري أو السوري أو الإيطالي، ونظراً لطعمها الشهي واللذيذ تبحث الكثير من السيدات عن الطريقة الصحيحة لإعدادها في المنزل حيث يحبها الكبار كثيراً ويعشقها الأطفال وتساعدهم في تناول الطعام، ولذلك سوف نشارك معكم في هذا المقال طريقة عمل سلطة الكول سلو في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة.

طريقة عمل سلطة الكول سلو

تعد سلطة الكول سلو من ألذ أنواع السلطات والمقبلات الأوروبية التي يعشق تناولها الجميع، وبالإضافة إلى مذاقها المميز فهي تتمتع بفوائد صحية كثيرة لأنها تتكون بشكل أساسي من خضار الجزر والكرنب وشرائح الخاص مع صوص المايونيز والخل، وفيما يلي خطوات تحضيرها:

المكونات

مقدار كوبان كبيران من شرائح الكرنب الأبيض المبشور.

كوب من الجزر الطازج المبشور.

مقدار كوب من الخس المقطع شرائح.

حبة من البصل صغيرة الحجم المبشور.

نصف كوب كبير من الزبادي الطازجة

مقدار نصف كوب من صوص المايونيز الجاهز.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

مقدار ملعقة صغيرة من السكر الناعم.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

ذرة ملح.

خطوات التحضير

إحضار بوله متوسطة الحجم ويوضع فيها شرائح الكرنب والجزر والخس.

وضع السكر فوق البصل المبشور في صحن صغير وتترك لمدة دقيقتين لإخراج منه الماء الزائد.

تصفية البصل من أبناء ثم تضاف في بوله الخضروات.

إضافة الزبادي مع الخل والملح والعسل والمايونيز في بوله صغيرة الحجم.

مزج مكونات الصوص مع بعضها والاستمرار في التقليب حتى يصبح القوام كريمي ومتجانس.

تقليب الصوص مع الكرنب والجزر والبصل جيدا لكي يمتزج معهم ثم توضع السلطة في طبق التقديم.

الاحتفاظ بالسلطة في الثلاجة لمدة ربع ساعة قبل أن تقدم إلى جانب الأطعمة.

أسرار نجاح سلطة الكول سلو

عليك استخدام لبن كامل الدسم في تحضير سلطة الكول سلو.

يمكن استخدام نوع واحد من الكرنب في التحضير.

عليك تحضر الخضراوات المستخدمة في إناء أخر والسوائل في إناء أخر، ثم خلطهما ببعض.

يمكنك ترك سلطة الكول سلو في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل قبل التقديم حتى تتشرب من بعضهما.

بهذا نكون قد انتهينا من طريقة عمل سلطة الكول سلو الشهية، بخطوات سهلة وبسيطة ومكونات اقتصادية، يمكنك تحضيره بكل سهولة ويسر.