نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هبة ربانية.. اطعمة تقوي الذاكرة كالفلاذ وتحل مشكلة النسيان وتحسن التركيز وتزيد معدل الذكاء 10 مرات في المقال التالي

عمر شويل - جدة قلة تناول الطعام الصحي والاعتماد على الأكلات السريعة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون الغير صحية تسبب عدم تدفق الدم بشكل طبيعي إلى المخ، مما يؤثر على خلايا المخ ويضعف الذاكرة، ويقلل من عمليات التركيز والانتباه، كما أن نقص الحديد أو الأنيميا أو فيتامين د من العوامل التي تسبب ضعف ذاكرة الإنسان، كما أن التوتر وكثرة القلق يسببان عدم التركيز، وهذه ظاهرة يشتكى منها الطلاب نتيجة الامتحانات، كما أن كبر السن من العوامل التي تسبب في ضعف الذاكرة، لذا يبحث الجميع عن أفضل الأطعمة والمشروبات التي تساهم في زيادة التركيز وتعزيز صحة الدماغ.

أكلات تقوي الذاكرة للأطفال

يحتاج الأطفال للتمتع بالذاكرة القوية التي قد تؤهلهم لإتمام المراحل التعليمية، فقد يؤثر الطعام الذي يتناوله الأطفال على الدماغ وبالتالي على التركيز، لذلك يجب التركيز على تناول بعض الأطعمة التي تعود بالفائدة على الذاكرة، كما أنه تلعب هذه الأطعمة على الحفاظ على صحة المخ، وتحسن مهام عقلية معينة مثل التركيز والذاكرة، ومن أهم هذه الأطعمة الأسماك الدهنية والتوت والمكسرات والشوكولاتة الداكنة أهم الأطعمة التي تقوي الذاكرة وتساعد على التركيز.

أهم الأطعمة التي تقوي الذاكرة وتحسن من صحة الدماغ

ضعف الذاكرة وعدم التركيز والانتباه أثناء الحديث مع الآخرين، أو نسيان الأسماء والمعلومات الهامة أمر أصبح يعاني منه الكثير، ويسبب لهم إزعاج، لذلك بدأ الجميع يبحثون عن أفضل الأطعمة والمشروبات والفواكه المغذية للمخ، والتي تساعد على تحسين صحة الدماغ، وتعزيز الذاكرة والتركيز، لذا سوف نوضح لكم أهم هذه الأطعمة، والتي عند تناولها تساعد على زيادة التركيز.

1. تناول الأسماك

الأسماك تحتوي على أوميجا 3 الدهنية تغذى المخ، وتساعد على زيادة التركيز والانتباه، وخاصة أسماك السردين والسلمون، لذا ينصح بتناول هذه الأسماك مرتين أو ثلاثة في الأسبوع.

2. المكسرات

تساهم المكسرات بشكل كبير في زيادة تحسين صحة الدماغ، لاحتوائها على فيتامين هـ ومضادات الأكسدة التي تحارب الخلايا التي تسبب ضعف المخ، وتزيد من نسبة التركيز.

3. التوت

تناول التوت ذات الألوان الغامقة يساهم بشكل كبير في زيادة التركيز، حيث يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحارب التهابات وضعف الدماغ، لذا فهو مقوى سحري لصحة الدماغ.

4. الشوكولاتة الداكنة

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على نسبة عالية من خصائص مؤكسدة التي تحافظ على المخ، وتساعد في حمايته من الضعف، وتزيد من شدة الانتباه والتركيز.

5. البيض

البيض من الأطعمة التي تزيد من صحة الدماغ، حيث يحتوي على فيتامين ب12 وفيتامين ب6 وهما مهمان لزيادة التركيز والانتباه.

6. الأفوكادو

يلعب الأفوكادو دور كبير في حماية الذاكرة، لاحتوائه على فيتامين ج وفيتامين ب، حيث يساهمان في تحسين وظائف الدماغ.