طريقة عمل كفتة الفراخ الاقتصادية بخلطة وتتبيلة خطيرة وبطعم وريحة تجنن

وصفة كفتة الفراخ هي من أهم الوصفات الطبيعية السريعة جدا والتي تتميز بحشوات المختلفة ومنها حشو الجبن الموتزريلا والتي تشتهر بها الكثير من المطاعم والتي يكون لها سر في خلطتها، كما أيضا نجد هي من أكثر المأكولات التي يتناولها الكثير من الكبار والصغار، وتتكون كفتة الفراخ من مكونات بسيطة يمكن تحضيرها في المنزل بشكل سهل وسريع.

تقوم ربة المنزل بالتنوع في تقديم أشهى الأطباق والوجبات وتستطيع من خلال استخدام الفراخ او اللحوم التشكيل والتنوع في تقديم أصناف عديدة منها، ويمكن استخدام الفراخ باأعداد بااشكال متنوعة ومنها يمكن عمل كفتة الفراخ بطريقة سهلة وبسيطة في المنزل باستخدام مكونات متوفرة لدينا، كما أيضا تعد كفتة الفراخ سهلة الهضم وتحتوي على عناصر غذائية تمد الجسم بها.

طريقة عمل كفتة الفراخ

المقادير

إحضار كيلو من صدور الفراخ المفرومة.

نصف كوب من البقسماط المطحون.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من البصل البودر.

ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

ملعقة صغيرة من السكر الأبيض .

ملعقة صغيرة من البهارات السبعة.

ملعقة صغيرة من الزعتر المجفف.

عدد من اصابع موتزاريلا.

نصف كوب من الدقيق الأبيض اللازم لعمل التغطية الفراخ.

نصف كوب من الشوفان المطحون.

نصف كوب من نشا الذرة.

نصف كوب من البقسماط المطحون.

حبتان من البيض.

ربع كوب من الحليب الدافئ.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

طريقة التحضير