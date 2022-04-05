نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كفتة الفراخ الاقتصادية بخلطة وتتبيلة خطيرة وبطعم وريحة تجنن في المقال التالي
وصفة كفتة الفراخ هي من أهم الوصفات الطبيعية السريعة جدا والتي تتميز بحشوات المختلفة ومنها حشو الجبن الموتزريلا والتي تشتهر بها الكثير من المطاعم والتي يكون لها سر في خلطتها، كما أيضا نجد هي من أكثر المأكولات التي يتناولها الكثير من الكبار والصغار، وتتكون كفتة الفراخ من مكونات بسيطة يمكن تحضيرها في المنزل بشكل سهل وسريع.
تقوم ربة المنزل بالتنوع في تقديم أشهى الأطباق والوجبات وتستطيع من خلال استخدام الفراخ او اللحوم التشكيل والتنوع في تقديم أصناف عديدة منها، ويمكن استخدام الفراخ باأعداد بااشكال متنوعة ومنها يمكن عمل كفتة الفراخ بطريقة سهلة وبسيطة في المنزل باستخدام مكونات متوفرة لدينا، كما أيضا تعد كفتة الفراخ سهلة الهضم وتحتوي على عناصر غذائية تمد الجسم بها.
طريقة عمل كفتة الفراخ
المقادير
- إحضار كيلو من صدور الفراخ المفرومة.
- نصف كوب من البقسماط المطحون.
- ملعقة صغيرة من ملح الطعام.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة كبيرة من البصل البودر.
- ملعقة صغيرة من الثوم البودر.
- ملعقة صغيرة من السكر الأبيض .
- ملعقة صغيرة من البهارات السبعة.
- ملعقة صغيرة من الزعتر المجفف.
- عدد من اصابع موتزاريلا.
- نصف كوب من الدقيق الأبيض اللازم لعمل التغطية الفراخ.
- نصف كوب من الشوفان المطحون.
- نصف كوب من نشا الذرة.
- نصف كوب من البقسماط المطحون.
- حبتان من البيض.
- ربع كوب من الحليب الدافئ.
- ملعقة صغيرة من ملح الطعام.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
طريقة التحضير
- نأتي ببوله صغيرة ونضع بها صدور الفراخ المفرومة ونضيف عليها ملعقة صغيرة من ملح الطعام وملعقة صغيرة من الفلفل الأسود وملعقة كبيرة من البصل البودر ونضع أيضا ملعقة صغيرة من البوم البودر ونخلطهم مع بعض جيدا.
- نقوم باضافة علي صدور الفراخ المفرومة ملعقة صغيرة من الزعتر ايضا اضافة البهارات السبعة وملعقة صغيرة من السكر الأبيض ونخلطهم مع بعض ثم نضيف إليها البقسماط المطحون وتعجن الكفتة مع بعضها.
- نقوم بتجهيز تغطية كفتة الفراخ نحضر طبق صغير ونضع به البهارات وملعقة صغيرة من الملح والزعتر والبقسماط كما نضيف أيضا الدقيق الأبيض والوصفات والنشا ونخلطهم مع بعض جيدا.
- انتي بإناء صغير ونضع به البيض والحليب وإضافة الفلفل والملح عليه ويتم خفقه جيدا.
- نأتي بقطعة من عجينة كفتة الفراخ ونبدأ في حشوها أصابع الموتزاريلا ونبدأ في غلق كفتة الفراخ ونضعها في البيت ثم نقوم بوضعها في مقلاة واسعة وبها كمية من الزيت ونقوم بقليها حتى تأخذ اللون الذهبي ونكرر ذلك الخطوات حتى ننتهي من الكمية بأكملها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل كفتة الفراخ الاقتصادية بخلطة وتتبيلة خطيرة وبطعم وريحة تجنن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.