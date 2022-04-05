نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جربي طريقة جديدة لعمل الجلاش بالكنافة والفستق الحلبي في المقال التالي
يعد طبق الجلاش بالكنافة من أشهى أنواع الحلويات ويتميز بطعمه الرائع ونكهته المميزة كما أنه طبق حلوى رائع ومناسب لشهر رمضان المبارك ويحضر في العديد من محلات الحلويات بأسعار عالية، بدلاً من شرائه من المحلات يمكنك تحضيره في المنزل بكل سهولة فتابعينا لتعرفي المقادير المطلوبة والخطوات بالتفصيل.
الجلاش بالكنافة
حضري ألذ طبق حلوى جديد ومميز في رمضان في وقت قصير وبأقل مجهود واستمتعي به مع أسرتك أو قدميه للضيوف كتحلية بعد الفطور.
المقادير اللازمة لعمل الطبق:
- نصف كيلو من رقائق الجلاش الجاهزة.
- نصف كيلو من عجينة الكنافة الجاهزة.
- كوبان من الزبدة الغير مالحة والطرية.
- كوب من الفستق الحلبي المجروش.
- نصف كوب من أي نوع آخر من المكسرات كالفول السوداني المطحون خشن.
- كمية من جوز الهند المبشور ناعم.
- مقدار من الشربات أو القطر البارد.
خطوات تحضير الجلاش بالكنافة:
- يتم وضع الكنافة في المبرد لعدة ساعات قبل الاستخدام ليسهل تقطيعهاز
- أخرجي الكنافة من المبرد واتركيها تبرد قليلاً ليسهل إمساكها باليد.
- يتم فركها باليدين حتى تصبح مفتتة قدر الإمكان وناعمة.
- قومي بإذابة الزبدة ثم أضيفيها إلى الكنافة وقلبي وافركيها أثناء تقليبها حتى تتشرب الزبدة.
- أحضري عجينة الجلاش وقطعيها إلى شرائح مناسبة في الطول.
- على طرف العجينة ضعي كمية مناسبة من الكنافة.
- أضيفي جوز الهند والفستق والمكسرات إلى الحشو.
- يتم لف الجلاش حتى يصبح على شكل اصابع مناسبة الطول.
- كرري الخطوات حتى تنتهي من كل الكمية.
- أحضري صينية الخبز وادهنيها بزيت ثم افرشيها بورق الزبدة من الداخل.
- ضعي أصابع الجلاش في الصينية.
- ادهني الجلاش من الأعلى بالزبدة باستخدام فرشاة الطهي.
- يتم إشعال الفرن على حرارة مائة وثمانين درجة مئوية.
- أدخلي الصينية الفرن بعد أن يسخن على الرف الأوسط.
- اتركي الجلاش حتى ينضج ويحمر ويصبح ذهبي اللون.
- أشعلى الشواية حتى يأخذ اللون الذهبي من أعلى.
- أخرجي الخلاش من الفرن وقبل أن يبرد ضعيه في الشربات.
- لابد أن يكون الشربات بارد قدر الإمكان لتحصلي على الفوام والقرمشة المطلوبة.
- يترك الجلاش في الشربات عدة دقائق حتى يكتسب النكهة ثم يصفى ويقدم.
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