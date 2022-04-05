جربي طريقة جديدة لعمل الجلاش بالكنافة والفستق الحلبي

يعد طبق الجلاش بالكنافة من أشهى أنواع الحلويات ويتميز بطعمه الرائع ونكهته المميزة كما أنه طبق حلوى رائع ومناسب لشهر رمضان المبارك ويحضر في العديد من محلات الحلويات بأسعار عالية، بدلاً من شرائه من المحلات يمكنك تحضيره في المنزل بكل سهولة فتابعينا لتعرفي المقادير المطلوبة والخطوات بالتفصيل.

الجلاش بالكنافة

حضري ألذ طبق حلوى جديد ومميز في رمضان في وقت قصير وبأقل مجهود واستمتعي به مع أسرتك أو قدميه للضيوف كتحلية بعد الفطور.

المقادير اللازمة لعمل الطبق:

نصف كيلو من رقائق الجلاش الجاهزة.

نصف كيلو من عجينة الكنافة الجاهزة.

كوبان من الزبدة الغير مالحة والطرية.

كوب من الفستق الحلبي المجروش.

نصف كوب من أي نوع آخر من المكسرات كالفول السوداني المطحون خشن.

كمية من جوز الهند المبشور ناعم.

مقدار من الشربات أو القطر البارد.

خطوات تحضير الجلاش بالكنافة: