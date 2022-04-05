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يعتبر الفازلين من المواد السميكة اللزجة المرطبة التي يستخدمها الكثير منا لترطيب البشرة وترطيب الشعر وفي هذا المقال سنعرض طرق استخدام الفازلين للشعر بطريقة مذهلة وسحرية تعمل على تطويل الشعر وزيادته بطريقة ملحوظة. طرق استخدام الفازلين لزيادة الشعر نقوم بوضع ملعقة صغيرة من الفازلين ونضعها على ملعقة صغيرة من القهوة ونقوم بمزجهم جيدًا نقوم بوضع تلك المكونين على فروة الرأس ونتركها حوالي ١٥ دقيقة ثم نقوم بشطف الشعر جيدًا ونكرره مرتين في الأسبوع ونكرره لمدة شهر وسوف نلاحظ النتيجة جبارة من زيادة نمو الشعر وتطويل الشعر وإنباته من جديد ومحاربة الصلع حيث يساعد كل من القهوة والفازلين على تحفيز الدورة الدموية لفروة الرأس.

نقوم بوضع ملعقة من الفازلين على ملعقتين من النشا ونقوم بخلط المكونين جيدًا ونقوم بوضعه على فروة الرأس ونكررها مرتين في الأسبوع خلال شهر وسوف نلاحظ النتيجة حيث يساعد كل من الفازلين والنشا على نمو الشعيرات الصغيرة ومده بالفيتامينات والمعادن اللازمة للشعر.

نقوم بوضع ملعقة من الفازلين مع قليل من قشر الرومان بعد طحنه ونقوم بوضعه على الشعر من الجذور للأطراف ويترك لمدة ربع ساعة ونقوم بشطفه حيث تعتبر هذه الطريقة من أكثر الطرق المغذية للشعر والتي تساعد على تطويله وتكسبه اللمعان والنعومة اللازمة وتجعل الشعر أقل عرضة للشيب المبكر. فوائد الفازلين للشعر بشكل عام حيث أنه يساعد الفازلين على فرد الشعر ومنع تقصفه ويمده بالعناصر الرئيسية المرطبة.

كما أنه يساعد على نمو الشعيرات الصغيرة في مقدمة الرأس.

بالإضافة إلى ذلك فإنه يساعد الفازلين في حماية الشعر من الجفاف.

كما أنه يساعد في حماية الشعر التالف المتعرض لفترة طويلة لمكواة الشعر والصبغة التي تضر الشعر أكثر من نفعه. عمر شويل - جدة لو عندك ملعقة فازلين تعالي أقولك هيخلي شعرك طويل وكثيف ازاي شعرك هينمو بدون توقف - ثقفني

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