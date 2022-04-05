نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة قلي البطاطس بدون نقطة زيت فقط ضعي هذا المنتج وستتغير حياتك للأبد في المقال التالي

يتم عمل البطاطس بكثرة في جميع منازلنا المصرية ولكن نجد أنها تتشرب الكثير من الزيت لذلك سعت ربات المنازل إلى قلي البطاطس بدون زيت لذلك سوف نتعرف اليوم على طريقة قلي البطاطس بدون زيت من خلال هذا المقال. مكونات عمل البطاطس بدون زيت حبتين بطاطس.

ملعقة نشا.

ملح.

فلفل اسود.

بابريكا.

ماء للسلق.

مفروم البقدونس. طريقة تحضير البطاطس بدون زيت نحضر البطاطس الطازجة ونغسلها جيدا.

ونقوم بتقشيرها وتقطيعها إلى قطع صغيرة.

نضع البطاطس في ماء السلق ونرفعها على النار ونتركها حتى تنضج تماما.

ترفع البطاطس من على النار ونضع عليها النشا والبقدونس والتوابل.

نخلط جميع المكونات جيدا ثم نقوم بتشكيلها على هيئة دوائر.

نحضر ورق زبدة ونقوم بوضعه داخل صينية ونضع عليه أشكال البطاطس.

تدخل الصينية في الفرن ويجب أن تكون ساخنة.

نترك الصينية في الفرن حتى تنضج البطاطس ثم نقوم بتقديمها وبالهناء والشفاء. مكونات عمل البطاطس الأصابع بدون زيت ٣ حبات بطاطس.

٢ ملعقة ملح.

ملعقة فلفل الأسود.

٣ ملعقة نشا. طريقة تحضير بطاطس الأصابع بدون زيت نغسل البطاطس جيدا ونقشرها ونقطعها على هيئة أصابع.

يتم وضع البطاطس في وعاء ونضع عليها الملح والفلفل والنشا.

يتم تقليب البطاطس جيدا حتى تتشرب من الخليط.

ولا بد أن نحضر صينية بها ورق الزبدة ونضع بها أصابع البطاطس.

كما أنه نحتاج أن ندخل البطاطس في الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة.

بالإضافة إلى ذلك عندما تنضج البطاطس نخرجها من الفرن.

كما أنه فيما بعد نحتاج أن نحضر أطباق مسطحة ونقدم فيها البطاطس وبالهناء والشفاء، لذلك على ربات المنازل أن تقلي البطاطس بهاتين الطريقتين الصحتين حيث تكون البطاطس خالية تماما من الزيت وصحية جدا. عمر شويل - جدة طريقة قلي البطاطس بدون نقطة زيت فقط ضعي هذا المنتج وستتغير حياتك للأبد - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة قلي البطاطس بدون نقطة زيت فقط ضعي هذا المنتج وستتغير حياتك للأبد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.