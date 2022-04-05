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أصبحت التجاعيد من أكثر الأمور المزعجة لدى كثير من السيدات والرجال والذين يسعون لشراء مستحضرات التجميل بأسعار غالية الثمن ولكن هناك الكثير من المكونات الطبيعية مثل القهوة والنشا من أكثر المكونات التي تساعد إعادة إشراق البشرة ومدها بالفيتامينات والمعادن اللازمة لإعادة نضارة البشرة وسوف نتناول في هذا المقال أهمية النشا والقهوة وتأثيرهما على البشرة. فوائد ماسك القهوة والنشا للبشرة يعمل ماسك القهوة والنشا على تبييض البشرة وحمايتها من حروق الشمس حيث تحتوي القهوة على كثير من المعادن مثل الفسفور اللازم لإعادة نضارة البشرة من جديد. يعمل ماسك القهوة والنشا على إزالة الحبوب وآثارها من البشرة حيث يساعد هذا الماسك على تقليل الالتهاب لأنهما يحتويان على مواد مضادة للالتهاب ومواد مضادة للأكسدة. يعمل ماسك القهوة والنشا على تقليل المسام الواسعة والتخلص من الرؤوس السوداء والبيضاء المزعجة. يساعد ماسك القهوة والنشا على تخفيف حروق الشمس وخطوط الوجه لأنه يحتوي على مادة الكولاجين التي تساعد على شد البشرة والتخلص من التجاعيد المبكرة المزعجة. يمكن استخدام هذا الماسك أيضًا في نعومة الجسم وتفتيحه وتفتيح المناطق الداكنة. يمكن استخدام هذا الماسك في إزالة كلف الحمل والخطوط البيضاء الناتجة عن تخسيس الوزن. كيفية تحضير ماسك النشا والقهوة. نقوم بوضع ملعقتين من النشا.

نضيف إليهم ملعقتين من القهوة.

نضيف للخليط ملعقة من الفازلين.

نصف ملعقة صغيرة من زيت الزيتون ويتم التقليب جيدًا.

نضعه على البشرة والرقبة ونتركه لمدة ١٠ دقائق ونقوم بشطفه بالماء الفاتر.

كما نكرر هذا الماسك مرتين في الأسبوع وسنلاحظ هذه النتيجة خلال شهر واحد فقط من الاستخدام.

حيث أنه يعتبر هذا الماسك من أكثر الماسكات المغذية للبشرة ويمكن عمله في المنزل بأقل التكاليف والإمكانيات. عمر شويل - جدة ماسك القهوة والنشا ستبدين في 18حتي لو عمرك 60 وجهك ابيض بدون كلف و ستختفي التجاعيد - ثقفني

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