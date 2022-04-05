جربي التتبيلة مش هتبطلي تعمليها الفراخ المشوية بطريقة الشيف يسري

الشيف يسري هو واحد من أكبر الشيفات، والذي كان يقدم برنامج المطبخ الخاص بالطبخ وأكلاته الشهيرة على قناة الحياة، قام الشيف يسري بعمل الفراخ المشوية في إحدى حلقات البرنامج، وقامت بعض النساء بتجربتها وكانت ذات طعم رائع، فهو مميز في الفراخ المشوية، وازداد الاتصال والسؤال عن الفراخ المشوية بطريقته، فبعد شهرتها بطريقة سريعة، تبحث النساء عن طريقة تحضير الفراخ المشوية بطريقة برنامج المطبخ، فقد حصل على إعجاب الكثير من الناس، وبعض النساء تحب وتثق في وصفات الشيف يسري عن غيره من الشيفات، وكما هو معلوم أن الفراخ المشوية وجبة لذيذة، وهي من المشويات الذي يرغب الشخص في تناولها بكثرة، وتختلف طرق تحضير الفراخ المشوية، ولكن لكي تنجح وتعطي فراخ رائعة يجب اتباع إحدى الطرق المضمونة إذا كنت ترغب في وجبة فراخ مشوية شهية.

مكونات تحضير الفراخ المشوية بطريقة الشيف يسري

فرخة صغيرة الحجم لا تصل إلى اثنين كيلو.

نصف كوب من الزبدة.

ثلاث ملاعق صغيرة من الزعتر.

عصير ليمونة كبيرة الحجم.

نصف ملعقة من الكزبرة الناشفة.

بشر الليمونة الذي قمنا بعصرها.

بهارات فراخ.

ملح بالكمية الذي تحب.

فلفل أسود مطحون.

طريقة تحضير الفراخ المشوية بطريقة الشيف يسري