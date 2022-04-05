نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الدجاج المسحب المشوي السوري بتتبيلة سهلة ولذيذة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الدجاج المسحب المشوي من الأكلات الشهية، والتى تعد من الوجبات المشهورة جداً فى دول الخليج العربي وخاصةً فى سوريا والسعوديو وغيرها من الدول الأخرى وقد استمرت شهرته على مستوى العالم، وهى وصفة جميلة جداً لطعم وشكل شوي الدجاجة فمنها الذى يقدم بشويه فى الفرن واللى على الفحم، وتتميز هذه الوصفة بطعم التتبيلة وكل ماتركنها فى التتبيلة يأخذ طعم أكثر، فهيا بنا متابعينا الاعزاء لنتعرف سوياً من خلال موقع ثقفني الإخباري على مكونات وطريقة تحضير الدجاج المسحب المشوي السوري بالتفصيل.

مكونات الدجاج المسحب المشوي السوري

يتكون الدجاج المسحب المشوي السوري من مكونات التتبيلة اللذيذة التى سوف تعطينا الطعم الجميل وهى كالتالي:

دجاجة كاملة.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

١١/٢ كوب من الماء.

٣ ملعقة كبيرة من الصلصة.

١/٣ كوب من الخل الأبيض.

ملعقة صغيرة من الكارى.

٤ فص من الثوم.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

١/٣ كوب من الزيت.

ملح وفلفل حسب الرغبة.

١/٢ ملعقة صغيرة من القرفة.

ملعقة كبيرة من السبع بهارات.

عصير ليمونة.

ملعقة كبيرة من السماق.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل الدجاج المسحب المشوي السوري سهلة بسيطة جداً وتكمن فى تتبيل الدجاج وبعد ذلك شويه وهى كمايلي:

فى وعاء الخلاط الكهربائى أو فى الكبة نضع الثوم وعليه البهارات من الملح والفلفل والبابريكا والكزبرة الجافة والقرفة والسماق والكارى وملعقة السبع بهارات. ثم نضيف عليهم ثلاث ملاعق الصلصة وكوب ونصف من الماء وتلت كوب الخل وتلت كوب الزيت. نخفقهم مع بعض كويس لمدة دقيقة حتى يمتزجوا تماماً. بعد ذلك نحضر الدجاجة بعد غسلها جيداً بالماء والخل والدقيق ونشطفها كويس حتى نتخلص من أى زفارة موجودة بها ونصفيها كويس. ثم نقوم بقطعها من ناحية الظهر ونفرها وندوس عليها شوية حتى تتفرد كويس. بعد ذلك نضعها فى وعاء مناسب ونسكب عليها التتبيلة السابقة ونغلفها كويس من جميع الجوانب. نتركها داخل التتبيلة لمدة ساعتين لو كنتوا مستعجلين ولو غير كده بتخليها ليلة كاملة فى التتبيلة علشان تاخذ الطعم كويس. نضع الدجاجة مع التتبيلة فى صينية ونغطيها بورق الألومنيوم وندخلها الفرن المسخن مسبقا على درجة حرارة ٢٠٠ حتى تنضج. بعد كده نرفع الورقة ونضعها تحت الشواية لتأخذ لون وتتحمر. نخرجها من الفرن وتقدم ساخنة بجانب الأرز أو سلطة الطحينة وبألف صحة وعافية.

فوائد الدجاج

هناك العديد من الفوائد الصحية للدجاج سنذكر بعضها فيمايلي:

يحتوي على نسبة عالية من البروتين فكل ١٠٠ جرام من الدجاج يحتوي على ١٨ جرام من البروتين. يعتبر مصدر هام للفيتامينات والمعادن مثل فيتامين B و A وD. يساعد فى إنقاص الوزن لذلك يستخدم فى وصفات الرجيم. يعمل على انقاص ضغط الدم المرتفع وذلك بنتاوله دائماً. كمية الدهون المشبعة به قليلة جداً لذلك فهو يحمى من خطر الإصابة بالكوليسترول.

فوائد البابريكا

هى عبارة عن نوع من التوابل المفيدة جداً للصحة وتصنع من قرون الفلفل الحلو ولها فوائد عديدة منها الآتى:

يحتوي على العديد من الفيتامينات المهمة للجسم. يحتوي على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة التى تحارب الجذور الحرة وتقلل من ظهور الشيخوخة وعلامات تقدم السن. تساعد فى تخفيف الآلام الناتجة عن التهاب المفاصل والعضلات. تعمل على خفض ضغط الدم عن طريق استرخاء الأوعية الدموية. تمد الجسم بالطاقة وتوفر الجلوكوز اثناء انتاج الناقلات العصبية والهيموجلوبين.

فوائد الثوم

يحتوي الثوم على فوائد كثيرة مفيدة جداً لصحة الجسم وسنذكر منها الآتي:

يعمل على تقليل نسبة الكوليسترول فى الدم. يزيد من إنتاج اكسيد النيتريك فى الأوعية الدموية ويعمل على توسيعها والحد من الجلطات. يحارب الكثير من أنواع الجراثيم والفيروسات والعدوى الفطرية. يساعد فى معالجة الزكام بسرعة. يحتوى على مضادات الأكسدة التى تقوى جهاز المناعة فى الجسم.

فوائد الليمون للجسم

يوجد بالليمون العديد من الفوائد التى تحافظ على الصحة وهى كالتالي: