نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تكات إعداد الكبة السورية في البيت لأشهى إفطار رمضاني بأقل التكاليف وبطعم مختلف شهي في المقال التالي

ترغب كثير من ربات المنزل التجديد في الأكل لأفراد عائلتها وتعد الكبة السورية من الأكلات الشهية التي يحبها الكبار والصغار وتتميز بطعمها الرائع ومكوناتها متوفرة في البيت وغير مكلفة وتعتبر سريعة التحضير لا تحتاج إلى وقت وتحتوي الكبة السورية على عناصر غذائية مفيدة للجسم مثل البروتينات لأن بها لحمة مفرومة ويبحث الكثير من السيدات عن طرق مختلفة لتحضير الكبة السورية، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة سر عمل الكبة السورية. مكونات عمل الكبة السورية في المنزل كيلو من البرغل المفروم

نصف كيلو من اللحمة المفرومة

واحدة من البصل المفروم

كوبان من الماء

زيت نباتي

ملعقة واحدة كبيرة من دبس الرمان

ملعقتان كبيرتان من البردقوش

ملعقتا توابل صغيرتان من الكمون المطحون

رشة ملح وفلفل أسود

ملعقة واحدة كبيرة من السبع بهارات

ربع ملعقة صغيرة من جوزة الطيب

للحشو: نصف كيلو لحمة مفرومة، بصلتين مفروم، ملعقة صغيرة السبع بهارات، رشة من الملح والفلفل الأسود، نصف ملعقة صغيرة من جوزة الطيب، ملعقة كبيرة من النشا، ملعقة كبيرة من السماق تكات إعداد الكبة السورية في البيت أولا نحضر البرغل ونغسله جيدا بالماء، ثم ننقعه في الماء لمدة ربع ساعة ع الأقل.

بعد ذلك نقوم بتصفية البرغل وطحنه في مطحنة البهارات جيدا.

نحضر الكبة ونضع بها اللحمة والبصل والبرغل المفروم ونقوم بفرمهم معا حتى يتجانسوا.

ثم نضع الخليط في طبق كبير ونضيف إليه الفلفل الأسود والملح ودبس الرمان ونقوم بالعجن حتى تصبح العجينة متماسكة، ثم نغطيها بكيس بلاستيك ونضعها في الثلاجة.

نحضر إناء ونضع به زيت على نار متوسطة ونضيف البصل مع تقليبه، ثم نضيف اللحمة المفرومة والبهارات والفلفل الأسود والملح ونقلبهم جيدا ونضيف السماق ونقلب حتى تنضج اللحمة.

نخرج عجينة اللحمة من الثلاجة ونشكلها إلى كرات ونقوم بحشوها ونغلقها مرة أخرى.

نحضر طاسة ونضع بها زيت ونضع بها الكبة حتى تحمر مع التقليب ليصبح لونها ذهبي ثم نخرجها على مناديل المطبخ للتخلص من الزيوت الزائدة.

بعد ذلك نرص الكبة في طبق التقديم ونقدمها، وبالهنا والشفاء. عمر شويل - جدة تكات إعداد الكبة السورية في البيت لأشهى إفطار رمضاني بأقل التكاليف وبطعم مختلف شهي - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تكات إعداد الكبة السورية في البيت لأشهى إفطار رمضاني بأقل التكاليف وبطعم مختلف شهي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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