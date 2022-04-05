نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مثل الجاهزة اعملى الكنافة بالقشطة اللذيذة زي الحلواني بمكونات بسيطة وطريقة تحضير سهلة وسريعة في المقال التالي
عمر شويل - جدة نقدم إليك طريقة عمل الكنافة بالقشطة، والكنافة هي واحدة من أشهر الأطعمة في الوطن العربي فتجدها معروفة في أي بلد عربي، وهناك طرق كثيرة يمكن أن نحضر بها الكنافة ويمكن استخدامها مع أكثر من مكون ومن هذه المكونات القشطة التي سنعرضها في هذا الموضوع
طريقة عمل الكنافه بالقشطه مثل الجاهزة
من البلاد الشهيرة بالكنافة بالقشطة هي بلاد الشام حيث يتم عمل هذا الطبق فيها بكثرة ويعتبر من الأطباق اللذيذة المعروفة هناك، وفي الغالب ما يتم شراءها من المحلات لذلك سنعرض إليك طريقة عمل الكنافة بالقشطة لكي تستطيعي تحضيرها في المنزل في أي وقت وبكل سهولة.
مكونات الكنافة بالقشطة:
لتحضير الكنافة بالقشطة قومي بإحضار تلك المكونات، وسنقسمها إلى مكونات خاصة بالكنافة وأخرى خاصة بالشربات.
أولا مكونات الكنافة:
- نصف كيلو كنافة
- ١/٢ كوب سكر ناعم
- ٢ كوب لبن
- ٣ ملاعق كبيرة نشا
- عبوة قشطة
- ملعقة صغيرة فانيليا
- ٢ ملعقة كبيرة بودرة كريمة
ثانيا مكونات الشربات:
- ٣كوب سكر
- كوب وربع ماء
- نصف ليمونة
- ملعقة فانيليا صغيرة
- ملعقة عسل
- ملعقة سمن (يتم تذويبها)
طريقة تحضير الكنافة بالقشطة:
بعد إحضار المكونات المطلوبة سنبدأ في تحضير الكنافة بالقشطة وسوف نقسم طريقة التحضير إلى ٣ مراحل وهم:
أولا: تحضير القشطة:
- نقوم بإحضار اللبن ثم نسكب معه الفانيليا والنشا ثم بودرة الكريم ونقوم بتذويبهم معا.
- نضع الخليط على النار ونقلب باستمرار حتى نحصل على خليط ثقيل ثم نرفعه عن النار.
- نضيف إليه القشطة ونستمر في التقليب حتى يمتزجا جيدا ثم نتركه ليبرد.
ثانيا: تحضير الشربات:
- نقوم بوضع السكر والماء في إناء واحد ونرفعهم على نار عالية حتى يبدأ بالغليان.
- نضع عليه عصير الليمون ثم العسل والفانيليا.
يترك يغلي لمدة ٥ إلى ٧ دقائق.
ثالثا: طريقة عمل الكنافة بالقشطة:
- أحضري صينية مناسبة للكمية التي ذكرناها ثم ضعي فيها ٣ ملاعق سمنة.
- إبدأي بفرد نصف كمية الكنافة ثم اضغطيه ووزعي السمنة جيدا.
- أحضري القشطة التي قمت بتجهيزيها ثم أنزليها في منتصف الصينية ووزعيها ولكن اتركي أطراف الصينية بدون حشو.
- ضعي الكمية المتبقية من الكنافة فوق طبقة القشطة واضغطيها قليلا ثم ضعي السمنة مرة أخرى ووزعيها على وجه الكنافة.
- ارفعي الصينية في الفرن مع درجة حرارة ٢٠٠° حتى تبدأ الأطراف بالاحمرار، ويمكنك استخدام سكين لتتأكدي أنها استوت.
- تكون الكنافة ساخنة ونسقيها بالشربات البارد ثم نقوم بتغطيتها ولكن بعد أن تبرد.
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