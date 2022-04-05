اشربوا منقوع البقدونس على الريق بدل الأدوية إذا كنتم تعانون من كل هذه الأمراض

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إن مشروب البقدونس يعتبر من أهم المشروبات المهمة والمفيدة وهو من أنواع الأعشاب التي تعتبر من مكونات الطب البديل، وهو من المشروبات الصحية التي جعلته يحتل المركز الأول بين المكونات الطبيعية التي يتم تصنيفها بأنها من العلاجات الصحية والمغذية.
وصفة منقوع البقدونس للوقاية من الأمراض
يوجد الكثير من الأمراض التي من الممكن علاجها من خلال منقوع البقدونس، ومن أهم هذه الأمراض:
- يعمل على علاج التبول المبالغ به ويحلل من الرياح والنفخ.
- يحمي من التهابات المعدة، ويعمل على إذابة الحصوات.
- يساعد على تليين البطن ويقوم بإزالة المغص وجميع أورام الثدي.
- يعمل على وقاية الكبد والطحال من جميع الالتهابات والأمراض.
- يعمل على علاج أمراض العظام والهشاشة والمفاصل.
- يعمل على التقليل من الوزن الزائد.
- يساهم في طرد السموم من الجسم.
- يساهم في كثافة الشعر ويمنحه النعومة الكبيرة.
- يعمل أيضًا على ترطيب البشرة ويعمل على تنعيمها.
- ينظم الدورة الشهرية.
ما هي العناصر المفيدة التي يحتوي عليها البقدونس
- يحتوي البقدونس على زيت طيار.
- يحتوي أيضًا على الحديد الذي يفيد الجسم.
- كما أنه يحتوي كذلك على الكالسيوم المفيد للعظام.
- يحتوي على المغنيزيوم والفوسفور والكبريت والفيتامينات أيضًا (أ، ب، ج).
وصفة منقوع البقدونس
من المعروف إن تناول منقوع البقدونس على الريق يساهم في مد الجسم بالكثير من الأمور التي تفيد الجسم وهذا من خلال الخطوات التالية:
- حيث أنه في البداية يتم تحضير كمية من البقدونس بعد أن يتم غسلها جيدًا.
- ثم يتم وضع كمية مناسبة من الماء في وعاء، ثم يتم وضع أوراق البقدونس فيه.
- كما أنه فيما بعد يتم تركها منقوعة في الماء ليلة كاملة.
- وبعد ذلك يتم تصفية الماء من البقدونس ثم يتم شربه.
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