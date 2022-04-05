نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل مهلبية قمر الدين لتناولها في رمضان بالخطوات في المقال التالي

تبدأ الأمهات مع قرب قدوم شهر رمضان الكريم تبحث عن أفضل وأسهل طريقة لعمل مهلبية قمر الدين في المنزل ليتناولها أولادها في فطور وسحور رمضان، حيث أن مهلبية قمر الدين تعتبر أفضل أنواع الحلويات اللذيذة والشهية والسهلة في تحضيرها والمناسبة تماماً لتلك الأجواء الرمضانية، وهناك عدة طرق لعمل مهلبية قمر الدين، فهناك من يقوم بإحضارها باستخدام الجزر والمشمش، أو من يقوم بتحضيرها من خلال استخدام قمر الدين، ودوماً ما يفضل ويعشق تناولها كل من الكبار والصغار، وفي السطور الآتية سوف نعرض لكم متابعينا الكرام أسهل وأفضل طريقة لعمل مهلبية قمر الدين في المنزل بكل سهولة فهي لا تستغرق سوى فقط خمس دقائق ومكوناتها اقتصادية. مكونات عمل مهلبية قمر الدين ٢٥٠ جرام من قمر الدين.

7 أكواب فقط من الماء.

مائة جرام من السكر الناعم.

مقدار نصف كوب من الماء، كما سوف نحتاج إلى أربع معالق فقط من النشا.

سوف نحتاج إلى نصف ملعقة فقط من الفانيليا.

بعض أنواع من المكسرات، وذلك لاستخدامها في تزيين مهلبية قمر الدين. بالخطوات طريقة عمل مهلبية قمر الدين يتم إضافة الماء الذي لدينا داخل وعاء عميق أو حلة فوق النار ذات الدرجة المتوسطة.

نقوم بعدها بإضافة قمر الدين تدخل الوعاء مع التقليب بشكل جيد.

يتم ترك قمر الدين فوق النار حتى نلاحظ تمام الذوبان، وبعد ذلك نقوم بإضافة نصف كوب من الماء.

أيضًا يتم إضافة 4 ملاعق من النشأ، ثم يتم التقليب بصورة جيد حتى يتم الامتزاج لجميع المكونات بشكل جيد مع بعضهما البعض، وبعدها نلاحظ أن الخليط أصبح متماسك وثقيل بعض الشيء.

يتم إضافة الفانيليا فوق الخليط، ثم يتم التحريك قليلاً بشكل جيد.

يتم صب الخليط داخل الأكواب المخصصة ليقدم بها مهلبية قمر الدين.

نقوم بتزين الخليط بأنواع المكسرات المتوفرة لدينا.

نقوم بوضع أكواب مهلبية قمر الدين في الثلاجة، وذلك لبضع ساعات قليلة حتى يصبح بادر، ثم تقدم بعد الفطار أو قبل السحور للأهل والأصدقاء وبالهناء والشفاء.

كما يمكن عمل مهلبية بالشوكولاتة بدلاً من مهلبية قمر الدين، وذلك لتنويع بينها في أيام شهر رمضان، ويتم في تلك الحالة استبدال قمر الدين بقطع من الشوكولاتة حوالي ثماني قطع وتكون ذات اللون البني الغامق. عمر شويل - جدة طريقة عمل مهلبية قمر الدين لتناولها في رمضان بالخطوات - ثقفني

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