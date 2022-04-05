أسرع تتبيلة للفراخ المشويه بالفرن بألذ وأسهل تتبيله أحلى من المطاعم تتبيله العزومات

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أسرع تتبيلة للفراخ المشوية بالفرن، هناك الكثير من الوصفات و الاكلات التي نقوم بتحضيرها بشكل دائم ولا يمكن الاستغناء عنها وتعد الفراخ واحدة من هذه الأكلات لا يمكن أن يمر علينا أسبوع دون أن نقوم بتناول وجبة الفراخ، ولذلك لها طرق كثيرة جدًا في تحضيرها و من أكثر الطرق السهلة و السريعة المحببة عند الجميع هي الفراخ المشوية وتعتمد على التتبيلة هي التي تعطيها طعم و مذاق لذلك حرصنا أن نقدم لكم ألذ و أطعم وأحلى تتبيلة للفراخ المشوية بالفرن. مكونات تتبيلة الفراخ المشوية بالفرن دجاجة كاملة لتتبيلة الدجاج ملعقة صغيره فلفل اسود.

ملح.

ملعقة صغيره بابريكا.

نصف ملعقة صغيرة كركم.ملعقة صغيرة جنزبيل.

نصف ملعقة صغيرة قرفة.

3 حبات حبهان.

3 حبات يانسون نجمي.

3 حبات يانسون نجمي. 2 ملعقة كبيرة زبادى.

4 معالق كبيره زبده الخضار: 2 حبة من البصل المقطع مكعبات.

3 فصوص ثوم صحيح.

2 عود كرفس.

بطاطس مقطعة مكعبات.

2 حبة جزر مقطع مكعبات. طريقة تحضير تتبيلة الفراخ المشوية بالفرن في البداية نقوم بتحضير الفراخ ونغسلها جيدا بالماء الجاري والملح والفلفل الأسود.

بعد ذلك نقوم بوضعها في محلول لكى تتخلص من الروائح كما أن هذا يسرع من عملية التسوية و تجعل الفراخ طرية.

نأتي بوعاء كبير ونقوم بوضع ماء والقليل من الملح و الفلفل الأسود و ملعقة من الطحينة ونضع الدجاجة ونتركها في هذا المحلول أطول فترة ممكنة.

بعد ذلك نحضر التتبيلة نأتي بالكبة و نقوم بطحن الفلفل الأسود و اليانسون و الحبهان و البابريكا و الزنجبيل و الملح والفلفل الأسود و القرفة، نضربهم مع بعضهم جيدًا.

ثم نقسم هذه التتبيلة إلي قسمين نضيف على القسم الأول الزبادي ونخلطهم مع بعضهم جيدًا.

ونخلط مع القسم الآخر من التتبيلة مع الزبدة حتى يصبح قوامهم كريمي.

ونخلط مع القسم الآخر من التتبيلة مع الزبدة حتى يصبح قوامهم كريمي. بعد ذلك نقوم بتجفيف الدجاجة بالمناديل مطبخ ثم نوزع عليها من الخارج تتبيلة الزبادي.

ثم نقوم بتوزيع تتبيلة الزبدة من الداخل وبين الجلد واللحم لكى تتشربه الدجاجة، نتركها في التتبيلة أطول فترة ممكنة.

في بوله نقوم بوضع كافة الخضروات بعد تقطيعها مكعبات ونضيف عليهم ملعقتين من الزيت و القليل من الملح و الفلفل الأسود ونخلطه مع الخضروات.

نأتي بصينية الفرن ونقوم بتوزيع الخضروات ثم نضع الدجاجة المتبلة.

بعد ذلك نضيف ربع كوب من الماء المغلي ونغلق عليها بورق الزبدة ثم بورق الفويل لكي لا يخرج البخار..

نضعها في الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 45 دقيقة وتختبر الدجاجة إذا تم تسويتها.

نرفع ورق الزبدة عنها ونشعل الشواية لكي تأخذ لون التحمير الذهبي.

ثم نخرجها من الفرن ونقدمها بجانب أرز بالشعرية ويقدم بالصحة والهنا. عمر شويل - جدة أسرع تتبيلة للفراخ المشويه بالفرن بألذ وأسهل تتبيله أحلى من المطاعم تتبيله العزومات - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسرع تتبيلة للفراخ المشويه بالفرن بألذ وأسهل تتبيله أحلى من المطاعم تتبيله العزومات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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