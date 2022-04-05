نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل أشهى المقبلات “كفتة البطاطس بالجبنة” في المنزل بأقل تكلفة وبطعم خيالي في المقال التالي

تعتبر كفتة البطاطس بالجبنة من أفضل الأكلات المشهورة والخفيفة ويحبها الكبار والصغار لذلك يفضل الأمهات تحضيرها في المنزل وتعد من الأكلات التي يحبها من يرغب في التخلص من وزنه لأنها تحتوي على سعرات حرارية منخفضة وتتميز بطعمها الشهي واللذيذ وتحتوي هذه الوجبة على قيم غذائية عالية ومفيدة للجسم لأنها تحتوي على البطاطس التي بها فيتامينات ويبحث الكثير من ربات المنزل عن طرق إعدادها، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة تحضيرها. مكونات عمل كفتة البطاطس بالجبنة واللحمة المفرومة في المنزل أربع حبات بطاطس متوسطة في الحجم

نصف كوب من اللحمة المفرومة

واحدة من البيض

كوب من الجبنة الشيدر

ملعقتان كبيرتان من الدقيق الأبيض

رشة من الكمون

ملعقة شاي صغيرة من الفلفل الأسود

ملعقة شاي صغيرة من الملح

فصين من الثوم

زيت للقلي طريقة عمل أشهى المقبلات “كفتة البطاطس بالجبنة” في المنزل أولا نقوم بغسل البطاطس جيدا وتنظيفها للتخلص من جميع الأتربة الموجودة عليها ثم نحضر إناء ونضع به البطاطس ونضيف إليها ماء ثم نضعهم على نار متوسطة ونتركها حتى تسلق وتنضج جيدا.

ثم نقشر البطاطس ونضعها في وعاء عميق ونقوم بهرسها جيدا باستخدام الشوكة أو أداة هرس البطاطس حسب رغبتكم حتى نحصل على عجينة غير متكتلة من البطاطس.

بعد ذلك نضيف اللحمة المفرومة والكمون والملح والفلفل الأسود والجبنة الشيدر والثوم المهروس ونقوم بخلط جميع المكونات جيدا مع بعضها البعض حتى نحصل على عجينة متماسكة.

ثم نقوم بتشكيل عجينة البطاطس على شكل كرات صغيرة الحجم حتى ننتهي من كمية العجينة تماما ثم نتركها على جنب.

بعد ذلك نحضر طاسة ونضع بها زيت غزير على نار متوسطة حتى يسخن.

ثم نضع كرات البطاطس في الدقيق ثم نضعه في البيض المخفوق ثم نضع كفتة البطاطس في الزيت الساخن مع تقليبها المستمر ونتركها حتى تتحمر وتنضج جيدا ثم نخرجها من الزيت على مناديل المطبخ حتى نتخلص من الزيت الزائد.

بعد ذلك نضع كفتة البطاطس في أطباق التقديم ونقدمها مع السلطة الخضراء أو المايونيز وبالهنا والشفاء. عمر شويل - جدة طريقة عمل أشهى المقبلات "كفتة البطاطس بالجبنة" في المنزل بأقل تكلفة وبطعم خيالي - ثقفني

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