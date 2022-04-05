خلال 13يوماً فقط مع المكون المعجزة لتبييض الوجه واليدين نتيجة مبهرة وتغذية طبيعية للبشرة

خلطة طبيعية لتبييض الوجه تعتبر من افضل الطرق الآمنة على البشرة هي الوصفات الطبيعية التي تتميز بنتيجة سريعة وفعالة بدون آثار جانبية مع إستمرار لاتباع الوصفة، وذلك حتما بالطبع بعكس الكريمات الكيميائية التي تلحق الضرر أكثر على البشرة في حالة اتباعها لفترات طويلة، لذلك ومن هذا المنطلق نود أن نتعرف مع زوار موقعنا ثقفني الكرام مجموعة مميزة ومجربة من الخلطات الطبيعية لتبييض الوجه واليدين في 13 يوما فقط.

خلطة لتبييض الوجه واليدين في 13 يوما فقط

البرتقال هو أفضل ما يمكن استخدامه في التخلص من والنمش، حيث يحتوي قشر البرتقال على إنزيمات خاصة يمكنها إذابة البقع الصبغية بمرور الوقت، لذلك فهو مقشر كيميائي فعال وله تأثير مغذي للغاية بسبب الفيتامينات العديدة الموجودة في البرتقال.

الطريقة

عليكي بتقشير برتقالة واحدة من البرتقال ويفضل تقطيعها لشرائح.

ثم مرريها على وجهك المغسول.

اتركي الخليط لمدة 15 دقيقة.

يشطف بالماء الفاتر، وتكرر العملية ثلاثة مرات من كل اسبوع كروتين العناية بالبشرة.

خلطة الليمون مع الجبن القريش لتبييض البشرة

2 ملعقة صغيرة عصير ليمون.

1 ملعقة صغيرة جبن قريش.

الطريقة

امزجي الاثنين معًا عصير الليمون مع ملعقة الجبن القريش. ضعيه على اللون الداكن المتوجد على البشرة أو توزع على الوجه باكمله كل ليلة. يفضل أن تتبع الوصفة لمدة ثلاثة أيام.

الطماطم لتفتيح البشرة

يمكن أن تساعد الطماطم أيضًا على محاربة البقع الصبغية وإزالة الطبقة الظاهرة نتيجة الحبوب من على الجلد، بالإضافة إلى ذلك ، تحتوي الطماطم على العديد من مضادات الأكسدة التي تحمي خلايا الجلد وتمنع التجاعيد وتجعل البشرة أكثر توحيدا للون.

المكونات

1 ملعقة كبيرة معجون طماطم.

1 ملعقة كبيرة زبادي.

الطريقة