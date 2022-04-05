الشاورما السوري بالفراخ ، تعتبر من الوجبات التي يحب تناولها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، تعتبر من الوجبات السريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت لتحضيرها، وتعتبر من الوجبات التي على نسبة قليلة من السعرات الحرارية والدهون، وتختلف طريقة تحضيرها من بلد إلى آخر، ويمكن عملها بمكونات أخري منها وضع زبادي وثوم مهروس حسب الرغبة في ذلك، وتعتبر من الوجبات اللذيذة والخفيفة التي يمكن عملها على وجبة الإفطار في شهر رمضان الكريم، وتتكون هذه الوجبة من مكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل منزل وغير مكلفة، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير الشاورما السوري بالفراخ اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل الشاورما السوري بالفراخ

تتكون الشاورما السوري بالفراخ اللذيذة من بعض المكونات وهي كالتالي:-

نصف كيلو صدور مكعبات صغيرة.

حبة طماطم كبيرة الحجم.

٢ حبة فلفل رومي.

٣ ملاعق كبيرة خل أبيض.

٢ ملعقة صغيرة من بهارات الشاورما.

رشة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

بصل بودرة.

زيت نباتي.

نصف كوب ماء.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير عمل الشاورما السوري بالفراخ اللذيذة في المنزل بكل سهولة وهي كالآتي:-

تحضير وعاء كبير ثم نضع به قطع الفراخ والخل والملح والبهارات والبصل البودرة والفلفل ثم نضيف نصف كوب ماء ونقلب المكونات جيداً. ثم نغطي الوعاء ونغلقه بإحكام ونضعه في الثلاجة لمدة ساعتين كاملتين. بعد ذلك نخرج الشاورما من الثلاجة ثم نضع به ملعقتين زيت نباتي في مقلاة ونضعها على النار حتى يسخن ثم نضع له شرائح الفراخ ونقلب جيداً. بعد تمام السوي نضع بعض المكونات الطماطم ثم الفلفل والبصل مع الاستمرار في التقليب ثم نرفع من على ونضعه في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا.

فوائد الفراخ للجسم

هناك بعض الفوائد التي تمنحها الفراخ للجسم وهي كالتالي:-