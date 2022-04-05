تكات تحضير سلطة الطحينة الشهية في البيت بسهولة والمكونات اقتصادية

طريقة عمل الطحينة من أسهل الوصفات التي يتم تحضيرها في المنزل؛ حيث أن الطحينة هي من الأطعمة التي تحتوي على قيمة غذائية عالية جدا، وذلك لما تحتويه من مكونات غنية بالفيتامينات والعناصر المفيدة للجسم، وتعتبر من المقبلات جانب المشويات والأسماك، كما أنها تعتبر أساسية لإعداد البابا غنوج وسلطة الطحينة، وتدخل في كثير من الحلويات ويصنع منها أيضا الحلاوة الطحينية، والكثير من السيدات يرغبن معرفة طريقة عملها في المنزل حتى يتم حفظها في الثلاجة لكي تتواجد جاهزة في المنزل، وذلك لقدوم شهر رمضان كنوع من تخزين الأكلات الرمضانية، لذلك نقدم لكم طريقة عملها بكل سهولة وخطوة بخطوة.

تكات تحضير سلطة الطحينة

من خلال المكونات التالية يمكنك عمل الطحينة في المنزل بكل سهولة، ومكوناتها بسيطة جدا فهي من المواد الغذائية التي تفيد الجسم، ومكوناتها تتمثل في الآتي:

كوب من السمسم ولابد أن ينقي جيدا حتى نتخلص من الحصوات.

نصف كوب من الزيت النباتي.

نصف كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يمكنك تحضير الطحينة بكل سهولة ويسر، وبمكونات بسيطة وغير مكلفة ولا يستهلك وقت كبير أثناء عملها، وخطوات تحضيرها تتمثل في الآتي:

يتم إحضار مقلاة ونضعها على نار هادئة حتى تسخن، ثم نضع السمسم ويتم التقليب جيد حتى لا يحترق.

ثم نحضر خلاط كهربائي ونضع به السمسم مع الزيت، ويتم الخلط جيدا حتى يصبح خليط متجانس وناعم.

إذا كان القوام سميك جدا نضع الزيت تدريجيا مع التقليب جيدا.

عندما نحضرها للأكل نضع مقدار بسيط من الطحينة، ونضع عليها ماء ساخن تدريجيا حتى نحصل على قوام مناسب، ثم نضع الملح والكمون وعصير الليمون كما يمكنك إضافة السلطة على حسب الرغبة، والآن حصلنا على الطحينة الجاهزة على الأكل.

فوائد الطحينة

الطحينة من المواد الغذائية التي تحتوي على فوائد غذائية عالية، ومن أبرز هذه الفوائد التالي: