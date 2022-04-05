الكنافة النابلسية بالجبن الرهيبة: حلوك لبعد الفطار وداعا للحلويات الجاهزة2022

نتعرف الان علي الكنافة النابلسية بالجبن الرهيبة ، التي سوف نقوم بأعدادها اليوم لطريقة بسيطة وسهلة جدا وسوف تساعدنا بكل سهولة في القضاء علي جلب الحلويات الجاهزة في البيت وتوفير الفلوس والصحة، حيث تشتهر عمل الكنافة النابلسية في معظم الدول العربية لكونها من اهم الحلويات التي يفضل عملها في شهر رمضان المبارك، ويفضل عملها بعد طريقة مختلفة وعلي حسب كل دولة، والان سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا طريقة اعداد وتحضير الكنافة النابلسية بالجبن الرهيبة في المنزل بكل سهولة حلوك بعد الفطار لشكل جميل2022.

مكونات تحضير الكنافة النابلسية بالجبن الرهيبة في اسرع وقت ممكن

سوف نتعرف الان علي بعض المكونات التي سوف يتم من خلالها تحضر احلي صينية كنافة نابلسية وهي كالتالي:-

نصف كيلو من الكنافة.

كوب من السمنة.

معلقة كبيرة من السمنة.

معلقة كبيرة من السكر.

كوب من الجبنة الموتزاريلا.

مكونات الشربات

كوب من السكر.

نصف كوب من الماء.

عصير ليمونة صغيرة.

معلقة من الفانيليا والقرنفل.

فستق ومكسرات للتزين.

طريقة التحضير

نقدم لكم اليوم طريقة خرافية وسهلة للغاية لتحضير احلي صينية كنافة في الوطن العربي بفضل الله وهي كالاتي:-

نضع الكنافة في الخلاط ونخلطها بشكل جيد حتي تصبح مقطعه تماما. ثم نضعها في وعاء عميق ونضيف عليها السمنة والسكر ونخلطهم بشكل جيد. ثم نحضر صينية وندهنها بالسمنة ونضع طبقة من الكنافة في الاسفل وندوس عليها. ونقوم بوضع الجبنة الموتزاريلا ونضع طبقة اخري من الكنافة حتي نغطي الجبنة.

تحضير الشربات او القطر

نحضر حلة علي النار ونضع بداخلها السكر والماء وعصير الليمون ونتركهم يغليان. ونتركهم علي النار متوسطة لفترة طويل حتي تتجانس جميع المكونات مع بعضهم البعض. ونضيف عليهم الفانيليا والقرنفل المطحون ونطفي النار ونتركها تبرد.

طريقة التسوية والتقديم

سوف نقدم لكم طريقة سهلة جدا لكيفية تسوية الكنافة وتقديمها بشكل انيق ومميز وهي كما يلي:-