نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل فطائر البطاطس بطريقة الشيف فاطمة أبو حاتي في المقال التالي

كل أم تريد أن تصنع لأولادها أشهى الأكلات ولكن فى أواخر كل شهر تتعرض بعض البيوت لأزمات مالية فتبحث الأمهات عن حلول إقتصادية لكي تستطيع أن تصنع لأولادها كل ما يحبون فسوف أعرض عليكي وصفة سهلة وسريعة وإقتصادية ايضًا تحتوي على قيمة غذائية عالية وبمكونين اثنين فقط موجودين في كل بيت وهى عبارة عن رقاق محمر محشو بخلطة البطاطس ذات نكهة مميزة ويمكنك أن تغيري في الحشوة وسيحبها الجميع. مكونات وصفة رقائق البطاطس: 3 كوب ونصف دقيق.

كوب ونصف ماء.

ملعقة صغيرة ملح.

ثلاث ملاعق كبيرة زيت. مكونات الحشوة: 6 حبات بطاطس.

بصلتان متوسطتان.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة فلفل أسمر.

نصف ملعقة صغيرة بهارات مشكل.

ملعقة فلفل حار مفروم.

ثلاث ملاعق كبيرة بقدونس.

نصف كوب جبنة موتزريلا. مكونات الصوص: كوب عصير طماطم.

ربع ملعقة فلفل أسمر.

ربع ملعقة ملح حسب الرغبة. طريقة التحضير: اولاً لعمل العجينة نحضر وعاء كبير ونضع الدقيق المنخول وعلية رشة ملح والزيت ثم نكسب الماء ثم نقوم بعجن المكونات معًا لمدة خمس دقائق حتى نحصل على قوام متماسك. ثم نقوم بتغطية العجينة وتركها كي ترتاح لمدة نصف ساعة. نقوم بوضع قدر على النار به ماء وبعد أن يصل الماء لدرجة الغليان نضع حبات البطاطس لمدة ربع ساعة إلى أن تستوي البطاطس وتسلق. ثم نقوم بنزع البطاطس وتصفية الماء ثم نقوم بتقطيع البطاطس إلى مكعبات صغيرة ثم هرسها ثم نقطع البصل إلى شرائح. ثم نحضر مقلاة ونضعها على النار ونضع الزيت ثم نضيف البصل ثم نقوم بتقليب البصل إلى أن يذبل ثم نضع عليه البطاطس المبشورة ثم نضيف الملح والفلفل الأسمر والبهارات والفلفل الاحمر المفروم والبقدونس ونقلب المكونات معًا لمدة دقيقة ثم ننزع الخليط من النار ونتركه يبرد. ولتجهيز الصوص نقوم بإحضار وعاء ونضع به عصير الطماطم وملح وفلفل ونقلب المكونات معًا. ثم قومي بفرد العجينة وتقطيعها إلى كرات صغيرة ثم قومي بفرد كل كرة على شكل دائرة رقيقة. ثم نقوم بإحضار مقلاه ونتركها تسخن ثم نضع الرقاق لمدة دقيقة على كل وجه. ثم نقوم بدهن طبقة الرقاق بصوص الصلصة ثم نضع ملعقة جبنة موتزريلا ونضع خليط البطاطس ونقوم بثنى طبقة الرقاق. ثم نقوم بتحمير الرقائق فى الزيت وبالهناء والشفاء. عمر شويل - جدة طريقة عمل فطائر البطاطس بطريقة الشيف فاطمة أبو حاتي - ثقفني

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