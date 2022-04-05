طريقتي السحرية لتخزين الثوم من السنة للسنة بدون تغيير في لونه أو ريحته هيفضل أبيض زي القشطة

الثوم من النباتات التي لها أهمية غذائية كبيرة للجسم بجانب أنه يضاف مع الكثير من الأكلات ليضيف لها الطعم والرائحة المميزة به, ودائما ما يقوم الكثير من السيدات بتخزين الثوم بكميات كبيرة في الفريزر وذلك لأستخدامه بشكل سهل دون الحاجة الي التقشير والفوم أثناء الطهي ويبحث الكثير من السيدات عن الطريقة الأفضل لتخزين الثوم في البيت بكميات كبيرة دون أن يتلف أو يتغير طعمه, وخلال المقال التالي سنوضح أفضل طريقة لتخزين كميات كبيرة من الثوم لأطول فترة ممكنة في البيت دون أن يتعفن عن طريق مكون واحد فقط يحافظ عليه من البكتيريا.

كيفية حفظ الثوم بالزنجبيل في الفريزر لأطول مدة ممكنة في البيت

الثوم له العديد من الفوائد للجسم حيث يحتوي على نسبة من المواد المضادة للألتهاب والتي تساعد في التخلص من أي التهابات في الجسم وخاصة في العظام والمفاصل ويحتوي الثوم على مواد تساعد في التخلص من أي بكتيريا في الجسم وتطرد أي عدوي فيروسية, ويحتوي على بعض الفيتامنيات المهمة والتي تعمل على تغذية الجلد والشعر ولذلك يجب الحرص على استخدام الثوم في الأكل بشكل مناسب ويمكن تخزين الثوم كالتالي:-

يتم تنظيف الثوم جيدًا وإزالة القشرة الخارجية من عليه وبعد ذلك يوضع كمية من الثوم في الكبة.

يوضع على الثوم معلقة من الزنجبيل الطازج وهو من المواد التي تحافظ على الثوم وتعزز من نكهته.

يتم فرم المكونان معًا وبعد ذلك يوضع عليهم معلقتين من الزيت ويتم وضع الثوم في عبوة نظيفة وتخزينه في الفريزر أطول فترة.

كيفية حفظ الثوم دون فرمه بسهولة في الفريزر

يرغب الكثير من السيدات في تخزين الثوم بدون فرمه ابدًا ويمكن تخزين الثوم بأكثر من شكل منها تخزين الثوم على هيئة شرائح وهذه الطريقة من أكثر الطرق الصحية لتخزين الثوم حيث أنه تحافظ عليه كأنه طازج ويتم فيها تقشير الثوم ويقطع على هيئة شرائح دائرية ويتم وضعها في برطمان ويوضع عليها كمية من الزيت لحفظها من تكون أي عفن, ويوضع في الثلاجة ويتم استخدامه بشكل عادي