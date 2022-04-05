كنز أغلي من الذهب داخل أقماع الكوسة وانتي بترميه تعالي اقولك تعملي بيه ايه فكرة مش هتخطر على بالك

الكوسة من الخضروات الغنية بالعديد من العناصر المهمة للجسم حيث أنه تحتوي على الحديد والبوتاسيوم وبعض الفيتامنيات, كما أن الكثير يحبها ويتم تحضير الكوسة بأكثر من طريقة وعند طهيها يتم التخلص من الجزء العلوي منها وهو القمع والذي يعد كنز يمكن استخدامه بطريقة مذهلة في فرد الشعر والتخلص من التجعدات وعلاج كل مشاكل الشعر, ولكن لا يعرف الكثير من السيدات طريقة استخدامها بحيث يصبح الشعر مفرود وأملس, وهو ما سنوضحه خلال السطور التالية من طريقة تجهيز أقماع الكوسة لعمل وصفة فرد للشعر.

خطوات فرد تجعدات الشعر في البيت باستخدام أقماع الكوسة

أقماع الكوسة عبارة عن كنز طبيعي للتخلص من كل مشاكل الشعر ومنها التجعد حيث أنها تحتوي على نسبة كرياتين طبيعي يعمل على فك أي تجاعيد في الشعر ويحول الشعر الخشن الي شعر ناعم وليس به أي مشاكل وتعمل أقماع الكوسة على تقليل تساقط بصيلة الشعر وتحافظ عليها بشكل كبير, ولأستخدامها يمكن اتباع الخطوات الأتية:-

يتم تنظيف أقماع الكوسة وبعد ذلك توضع في إناء ويوضع عليها كوبان ماء وتترك على النار لتغلي وتتبخر كل الماء الموجودة عليها.

يتم هرس أقماع الكوسة جيدًا حتى يصبح القوام ناعم ويوضع معلقتين من النشا وربع كوب من زيت الخروع ويقلب كل منهم.

يقسم الشعر أجزاء صغيرة ويتم وضع الكريم عليه بحيث يغطي كل الشعر ويتغلغل في مساماته, ويغطي الشعر أربع ساعات.

يتم تمشيط الشعر قبل غسله وبعد ذلك يتم غسل الشعر بماء بارد وشامبو مناسب.

كيفية استخدام العسل الأبيض لفرد الشعر

العسل الأبيض يساعد في ترطيب الشعر بشكل عميق ويحافظ عليه من الجفاف والهيشان ويتم استخدامه أيضا للتخلص من الشعر المجعد وذلك من خلال خلط معلقتين عسل مع ربع كوب زيت جوز هند ومعلقتين نشا وتقلب المكونات بحيث يتكون كريم قوامه متوسط وبعد ذلك يتم فرد الكريم على الشعر ويجب ألا يحتوي الشعر على أي عقد وبعد ذلك يتم الأنتظار ساعتين وبعد ذلك يشطف الشعر من الكريم ويتم ترطيبه بزيت زيتون.