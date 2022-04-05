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عمر شويل - جدة مكون سحري لتطويل وتكثيف الشعر فقط بإضافته للشامبو لشعر كثيف وناعم، ترغب العديد من النساء في الحصول علي شعر كثيف وطويل وهذا لأن الشعر هو تاج المرأة، ولذلك تلجأ لمنتجات الشعر الكيميائية مثل الشامبو لتكثيف وتطويل الشعر، ولكن من المعروف أن الشامبو يحتوي علي مواد ضارة بالشعر كما يؤدي إلي جفافه، ولهذا تتوافر بعض المكونات التي يمكن بإضافتها للشامبو أن تعمل علي زيادة طول وكثافة الشعر بدون أي آثار جانبية ومنها القرنفل حيث أنه يحتوي علي العديد من الخصائص المطهرة والتي تعمل على تنظيف فروة الرأس و تطهيرها وتغذيتها، مما ينعكس على الشعر ويظهر بمظهر صحي، من حيث الطول والكثافة.

مكون جبار لتطويل وتكثيف الشعر فقط أضيفيه للشامبو لشعر مثالي

تكثيف وتطويل الشعر يمكنك الحصول علي النتيجة المطلوبة من خلال استخدام مواد من الطبيعية بديلة للشامبو.

حيث أن الشامبو ليس الحل المثالي لتتمتعي بشعر كثيف وطويل ويمكن التخفيف من أضراره عن طريق إضافة مكونات طبيعية.

ولهذا سوف نستعرض سوياً مكون سحري لتطويل وتكثيف الشعر عند وضعه للشامبو لشعر كثيف وصحي.

فوائد القرنفل للشعر مع الشامبو

يساعد إضافة أعواد القرنفل (المسمار) على الشامبو بعمل مزيج يعمل على تنظيف الشعر وفروة الرأس، كما أن له فوائد أخرى يمكن تلخيصها في عدة نقاط وهي:

إضافة القرنفل مع الشامبو يزيد من لمعان الشعر وبريقه بشكل واضح.

يساعد على وصل التغذية التي تحتاج إليها بصيلات الشعر حتى تنمو بصورة صحية.

يعمل القرنفل على زيادة قوة جذور الشعر مما يحافظ عليه من التساقط.

يساعد في إعادة نمو الشعر المتساقط مما ينتج عن ملء فراغات الشعر، من خلال تحفيز الدورة الدموية.

المتساقط مما ينتج عن ملء فراغات الشعر، من خلال تحفيز الدورة الدموية. يقوم القرنفل بتنظيف فروة الرأس بعمق، ويعمل على تطهيرها من الجلد الميت والقمل وقشرة الشعر، التي تعوق نمو الشعر وتسد المسام.

يعزز إنتاج الزيوت مما يمنح الشعر النعومة التي يحتاج إليها.

طريقة استخدام القرنفل مع الشامبو للشعر

يعتبر استخدام القرنفل مع الشامبو من أسهل الطرق التي يمكن تطبيقها لتكثيف الشعر وتمنحها لشعرك حتى يزداد نعومة وحيوية، وتكون الطريقة كالتالي: