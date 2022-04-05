تغنيك عن شراء الأدوية هذه العشبة الرخيصة تمنع هشاشة العظام وتفتت الحصوات في الكلي وتنقي الجسم من السموم جربها فورا

حيث نستطيع استخدامها كنوع من أنواع العلاج واستبدالها بالأدوية والعقاقير غالية الثمن ومن هذه الأعشاب بذور الفجل وهي التي تستخدم في زراعة الفجل وتحتوي على مجموعة كبيرة من الكالسيوم والمعادن التي تساعد على تفتت الحصوات وتنعش صحة الكلى وتساعد على تخلص الجسم من السموم العالقة به وسوف نوضح أهم فوائدها من خلال هذا المقال إلى جانب طريقة تحضيرها..

فوائد عشبة بذور الفجل

نجد أن بذور الفجل كثير من الفوائد فهي تعمل على تقوية العظام والتخلص من الهشاشة وتحتوي على المعادن اللازمة للجسم وسوف نوضح أهم فوائدها من خلال النقاط التالية..

تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم لذلك تعمل على ضبط الضغط الدم والمساعدة على عدم ارتفاعه.

تساعد في انخفاض الضغط إذا كان مرتفعا والمحافظة على نسبته إذا كان مضبوط.

يوجد بها نسبة عالية من الكالسيوم والمعادن التي تغذي الجسم.

تعمل على تقوية العظام والتخلص من هشاشتها وخاصة لكبار السن.

تقوم بإنزال حصر الكلى الموجودة في الكلى والتخلص منها.

تساعد في تفكيك التجمعات الحمضية الموجودة على الكلى.

تحمي الكبد من السموم وتعمل على تنشيطه.

تقلل كثيرا من تواجد المواد السمية الموجودة في الدم.

تخلص الكبد من أي سموم وتساعد في إنزال الفضلات.

تعمل على تحسين الهورمونات لدى النساء.

تساعد في علاج تأخر الحمل والمساعدة على الخلفة فهي مفيدة جدا للرجال والنساء معا.

طريقة تحضير بذور الفجل

يتم تحضير البذور بكل سهولة وبمكونات سهلة جدا توجد في كل منزل وسوف نوضح المكونات اللازمة لعمل البذور من خلال النقاط التالية..

المكونات:

بذور فجل.

بذور حبة البركة.

ماء.

عسل.

طريقة التحضير: