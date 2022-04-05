نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تغنيك عن شراء الأدوية هذه العشبة الرخيصة تمنع هشاشة العظام وتفتت الحصوات في الكلي وتنقي الجسم من السموم جربها فورا في المقال التالي
حيث نستطيع استخدامها كنوع من أنواع العلاج واستبدالها بالأدوية والعقاقير غالية الثمن ومن هذه الأعشاب بذور الفجل وهي التي تستخدم في زراعة الفجل وتحتوي على مجموعة كبيرة من الكالسيوم والمعادن التي تساعد على تفتت الحصوات وتنعش صحة الكلى وتساعد على تخلص الجسم من السموم العالقة به وسوف نوضح أهم فوائدها من خلال هذا المقال إلى جانب طريقة تحضيرها..
فوائد عشبة بذور الفجل
نجد أن بذور الفجل كثير من الفوائد فهي تعمل على تقوية العظام والتخلص من الهشاشة وتحتوي على المعادن اللازمة للجسم وسوف نوضح أهم فوائدها من خلال النقاط التالية..
- تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم لذلك تعمل على ضبط الضغط الدم والمساعدة على عدم ارتفاعه.
- تساعد في انخفاض الضغط إذا كان مرتفعا والمحافظة على نسبته إذا كان مضبوط.
- يوجد بها نسبة عالية من الكالسيوم والمعادن التي تغذي الجسم.
- تعمل على تقوية العظام والتخلص من هشاشتها وخاصة لكبار السن.
- تقوم بإنزال حصر الكلى الموجودة في الكلى والتخلص منها.
- تساعد في تفكيك التجمعات الحمضية الموجودة على الكلى.
- تحمي الكبد من السموم وتعمل على تنشيطه.
- تقلل كثيرا من تواجد المواد السمية الموجودة في الدم.
- تخلص الكبد من أي سموم وتساعد في إنزال الفضلات.
- تعمل على تحسين الهورمونات لدى النساء.
- تساعد في علاج تأخر الحمل والمساعدة على الخلفة فهي مفيدة جدا للرجال والنساء معا.
طريقة تحضير بذور الفجل
يتم تحضير البذور بكل سهولة وبمكونات سهلة جدا توجد في كل منزل وسوف نوضح المكونات اللازمة لعمل البذور من خلال النقاط التالية..
المكونات:
- بذور فجل.
- بذور حبة البركة.
- ماء.
- عسل.
طريقة التحضير:
- نقوم بخلط كل من بذور الفجل مع بذور حبة البركة.
- نقوم بوضع البذور في المطحنة لطحنهم جيدا.
نضع كوب الماء في وعاء ونضعه على النار ونضع به ملعقة من البذور المطحونة.
- نترك البذور على النار حتى تمام الغليان ثم نقوم برفعها.
- ترفع البذور من على النار ونضع الخليط في كوب مع وضع له ملعقة العسل وتذويبها تمام ثم القيام بتناول المشروب حتى نحصل على أفضل الفوائد الخاصة بهذه البذرة.
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