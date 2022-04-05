نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ربع كوب خل وقولي وداعا لتشققات وخشونة القدمين مجربة تقشير تنعيم ترطيب وتبيض ونتيجة فورية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الخل من المكونات التي لها تأثير جيد على الجلد ومن أهم استخداماته أنه يعمل على تقشير أي طبقات من الجلد المتراكمة على القدم والتي تجعل ملمس القدمين خشن وتؤدي الي التشققات والتي تظهر بسب الجفاف الشديد في الجلد, ودائما يلجأ من يعانون من مشلكة التشققات وأسمرار لون القدمين الي عمل جلسات تقشير في صالونات التجميل والتي يتم دفع مبالغ كبيرة فيها, ولكن مالا يعرفه الكثير أنه يمكن التخلص من أي تشقق في القدمين بسهولة في دقائق بربع كوب خل, وخلال مقالنا هذا سنوضح طريقة استخدام الخل لعلاج القدمين من التشققات وتبيضها.

كيفية علاج القدم المتشقق بسهولة في البيت بالخل

تتعرض القدمين للتشقق والأسمرار بسبب تعرضمها للشمس لفترات طويلة وبسبب الجفاف الشديد في الجسم ولذلك يجب قبل علاج القدم من الخارج الحرص على تناول الماء بكميات مناسبة بحيث يتم التخلص من الجفاف وبعد ذلك يمكن استخدام الخل كأحد الوسائل السحرية للتخلص من أي خشونة أو تشقق في القدم, وذلك من خلال الخطوات التالية:-

يتم وضع كمية من الماء الساخن ويوضع عليها ربع كوب الخل ومعلقة بيكنج بودر ومعلقة نشا.

توضع القدم في الخليط حتى تبرد الماء تماما وهذه الخطوة تساعد في جعل الجلد الخشن طري وبالتالي يسهل التخلص منها بعد ذلك.

يتم تجفيف القدم وبعد ذلك يتم خلط معلقتين من الملح ومعلقتين خل ومعلقة زيت زيتون ويتم فرك القدم خمس دقائق بالخليط يتم يتم التخلص من أي جلد متراكم وعلاج التشققات وبعد ذلك يتم شطف القدمين وترطيبهما.

كيفية تحضير مرطب طبيعي لعلاج تشققات القدمين في البيت بسهولة

خليط الفازلين من أفضل الخلطات التي تعمل على ترطيب القدمين بشكل كبير ولها تأثير علاجي في التخلص من التشققات والتفتيح ويتم تحضير الخليط عن طريق إذابة معلقتين فازلين ويوضع عليهم معلقتين زيت جوز هند ويتم إفراع كبسولتين من فيتامين ه عليهم ويدهن الخليط على القدم ويتم لف القدمين في كيس بلاستيك وارتداء الجوارب بعد ذلك يتم تركها ليلة كاملة وتشطف القدم في الصباح.