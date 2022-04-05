كنز رباني عظيم لإزالة شعر الوجه والجسم كله من الجذور بدون ألم والشعر سوف يسقط ولن يعود مرة أخرى

يسبب الشعر الزائد في الجلد العديد من المشاكل وأهمها تجمع البكتيريا وتكون حبوب على الجلد ويجعل شكل البشرة غير نضر تمامًا ولذلك يبحث الكثير عن طريقة للتخلص من شعر الجسم الزائد والوجه وبطريقة سهلة دون التسبب في الشعور بأي ألم في الجلد مثل وسائل إزالة الشعر الأخري ومن أهم هذه الوصفات هي الفحم حيث أنها طريقة فعالة وأمنة, كما أن الوصفة ليس لها أي تأثير سلبي على البشرة ولا تسبب ترهل في الجلد, وخلال هذا المقال سنوضح طريقة استخدام الفحم لعمل خلطة التخلص من الشعر والتي تعد أقوي من الليزر.

كيفية استخدام الفحم لإزالة شعر الجسم والوجه مثل الليزر

الفحم من المواد التي لها أهمية كبيرة للجسم حيث نجد أنه يدخل في تركيب العديد من مستحضرات التفتيح وذلك يسبب قدرته على التخلص من مشاكل الجلد المختلفة ويساعد في علاج الرؤوس السوداء ويعمل على التخلص من شعر البشرة الخفيف والذي يصعب إزالته بوسائل الإزالة المختلفة الأخري ويساعد في التخلص من شعر الجسم أيضا ويمكن استخدام الفحم في الوصفة التالية:-

يتم طحن قطعة من الفحم بحيث تصبح مثل البودر ويوضع عليها معلقتين من دقيق الحمص.

يضاف عليها معلقة من العسل ومعلقتين من ماء الورد ويقلب الخليط حتى يصبح قوامه سائل.

يوزع الخليط على أي مكان للتخلص من الشعر الموجود فيه ويترك الخليط حتى يجف ويستغرق نصف ساعة وبعد ذلك يتم بحركات دائرية فرك الخليط حتى يتم التخلص منه.

يتم غسل المكان بماء بارد ويجب ترطيبه جيدا بعد التخلص من الشعر.

الفحم والجيلاتين للقضاء على شعر الوجه الزائد

خليط الفحم مع الجيلاتين من الخلطات التي لها قدرة على التخلص من أي عيب في البشرة ومنها الشعر في الوجه, ويعمل الخليط على إزالة طبقات الجلد التالفة المتراكمة على البشرة وبالتالي تفتيحها بشكل قوي ويمكن استخدام الخليط عن طريق وضع معلقة من الفحم البودر ومعلقة جيلاتين ومعلقتين ماء ساخن ويقلب الخليط حتى يصبح القوام مناسب ويفرد على البشرة وبعد ذلك يتم تقشيره من الوجه.