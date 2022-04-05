نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكون سري ضعيه في الشامبو يجعل الشعر حرير ويطول الشعر بسرعة الصاروخ ويعالج التساقط في 5 أيام في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطويل الشعر من أكثر الأشياء التي يسعي السيدات الي الحصول عليها حيث أنه هناك العديد من العوامل التي تسبب توقف الشعر عن النمو والزيادة في الطول منها انسداد مسامات الشعر بسبب تراكم القشرة والدهون بها, ونقص العناصر التي تغذي الشعر وتساعد في زيادة طوله, ويبحث الكثير عن الوصفات الطبيعية التي يمكن استخدامها لزيادة طوله ولكن دون أن تتلف الشعر أو تسبب جفافه, وتكون رخيصة جدًا وخلال مقالنا سنوضح أفضل مكون يمكن استخدامه بسهولة مع الشامبو لزيادة طول الشعر وكثافته بسرعة رهيبة.

كيفية تطويل الشعر بسرعة بالأسبرين مع الشامبو

الأسبرين من المكونات التي لها أهمية كبيرة للشعر حيث أنه يحتوي على حمض السالسيلك وهو من المواد التي لها قدرة على تنشيط تدفق الدم للشعر وتفتيح مسامات الشعر والتخلص من أي بكتيريا أو قشور في الشعر, ويعمل على تقشير فروة الرأس والتخلص من أي أوساخ موجودة بها ويساعد الأسبرين في تحفيز عملية نمو الشعر ويقلل من التساقط ويعمل على زيادة طول الشعر بشكل فعال ويمكن استخدام الأسبرين مع الشامبو وذلك من خلال وضع كمية من حبوب الأسبرين بعد طحنها لتصبح بودر وتضاف على الشامبو ويتم رج العبوة جيدًا وبعد ذلك تستخدم في تنظيف الشعر به وتفرك فروة الرأس جيدا ويترك الشامبو عليها خمس دقائق ويتم غسل الشعر.

محلول ماء البصل لتطويل الشعر خلال أسبوع فقط

البصل من المواد الطبيعية التي لها فوائد كثيرة للشعر حيث يستخدم مع العديد من المنتجات المخصصة لذلك ويحتوي على مواد تفتح مسامات الشعر وتغذية وتعمل على زيادة طول بصيلات الشعر ونمو الشعر بشكل سريع, ويمكن استخدامه في البيت بشكل طبيعي من خلال الآتي:-