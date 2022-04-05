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يحب الكثير تحضير الحلويات بوميًا وخاصة في شهر رمضان ومن أكثر الحلويات التي يحبها الجميع هي لقمة القاضي حيث أنها من الحلويات التراثية التي يتم تحضيرها بطريقة معينة للحصول على حلوي على هيئة كور, ويبحث الكثير عن طريقة لتحضير حلويات لقمة القاضي في البيت بحيث تكون مثل محلات الحلويات وتكون مقرمشة وتحتاج لقمة القاضي الي بعض الخطوات المعينة للحصول على وصفة ناجحة, وخلال مقالنا سنتناول بالتفصيل الطريقة الأفضل لعمل لقمة القاضي في البيت بسهولة وبمكونات متوفرة في البيت. ماهي مكونات تجهيز لقمة القاضي في البيت المكونات كوبان دقيق.

كوب ماء دافئ.

معلقتين زبادي.

معلقة كاسترد.

معلقة نشا.

معلقة خميرة.

معلقة بيكنج بودر.

معلقتين زيت.

رشة ملح.

رشة فانيليا.

للشربات ( كوبان سكر, كوبان ماء, حبتان قرنفل, عصير ليمونة) طريقة عمل لقمة القاضي الحصول على كور متساوية بزجاجة فارغة في إناء ننخل الدقيق ونضيف عليه الخميرة والبيكنج بودر والنشا ورشة الملح ويمزج المكونات معًا.

نضع الكاسترد وهذا المكون يجعل لقمة القاضي مقرمشة ويكسبها طعم ولون مميز, ويوضع الفانيليا ومعلقتين الزيت ويقلب كل الخليط.

بالتدريج يتم إضافة الماء على الخليط مع التقليب المستمر لتجنب تكتل الدقيق, وبعد ذلك يتم إضافة الزبادي.

العجن من أهم الخطوات التي لا يجب الأستغاء عنها حيث يتم عجن الخليط لمدة لا تقل عن ربع ساعة وبعد ذلك يتم ترك الزلابيا ساعة مع تغطيتها ووضعها في مكان دافئ.

بعد ساعة تقلب عجينة لقمة القاضي وتترك ساعة أخري وبعد ذلك يتم تعبئة العجينة في زجاجة فارغة ونظيفة ونغلق الزجاجة وبعد ذلك نقوم بعمل فتحة في غطاء الزجاجة.

يتم تسخين زيت في إناء كبير وبعد ذلك يتم الضغط على الزجاجة وقص العجينة بمقص نظيف بعد أن يبلل بالزيت وتكرر الخطوة مع كل الكمية.

بعد أن يصبح لونها أصفر يتم تصفيتها من الزيت وتركها تبرد تمامًا وبعد ذلك يعاد تحميرها في زيت ساخن حتى يصبح لونها ذهبي.

يتم تحضير الشربات بخلط السكر والماء وعصير الليمون والقرنفل ويترك عشر دقائق على النار وبعد ذلك يتم وضعه على الزلابيا بعد أن يبرد وتقدم عمر شويل - جدة عندك قرعة ماء فارغة حضري أسهل وأسرع لقمة القاضي أو العوامه مع سر القرمشة أفضل مليون مرة من المطاعم - ثقفني

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