ضاع عمرنا واحنا بنعمل الكيك غلط شوفي كيكة الحلة علي البوتجاز هشة واسفنجية وعالية اتحداكي هتعمليها حالا

الكيك من الحلويات التي لا غني عنها في الحياة اليومية حيث أنه من الوجبات الخفيفة التي يمكن إعدادها بمكونات بسيطة ولكن أكثر العوامل التي تسبب فشل وصفة الكيك هي الفرن أي أنه عدم القدرة على ضيط درجة حرارة الفرن من أهم الأسباب التي تجعل الكيك يهبط, ولذلك يبحث الكثير عن بديل للفرن في عمل الكيك وهناك حل لهذه المشكلة وهي عمل الكيك في الحلة على البوتجاز بسهولة دون الحاجة الي ضبط درجة حرارة معينة في الفرن, وخلال السطور التالية سنتناول الطريقة الأفضل لإعداد الكيك على البوتجاز بسهولة.

ما هي مقادير تجهيز الكيك الأسفنجي في البيت

المكونات

كوبان دقيق.

أربع حبات بيض.

كوب وربع حليب.

رشة ملح.

معلقة فانيليا.

معلقة بيكنج بودر.

معلقة بيكربونات صوديوم.

كوب سكر.

كوب زيت.

معلقتين زبادي.

معلقتين نشا.

خطوات إعداد كيك الحليب الأسفنجي في البيت على البوتجاز

الكيك الأسفنجي من أنواع الكيك اللذيذة التي يمكن استخدامها مع العديد من الحشوات المختلفة وتتميز بقوامها الخفيف وأنها تكون هشة, ويمكن تحضيرها كالتالي:-