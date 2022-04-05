نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضاع عمرنا واحنا بنعمل الكيك غلط شوفي كيكة الحلة علي البوتجاز هشة واسفنجية وعالية اتحداكي هتعمليها حالا في المقال التالي
الكيك من الحلويات التي لا غني عنها في الحياة اليومية حيث أنه من الوجبات الخفيفة التي يمكن إعدادها بمكونات بسيطة ولكن أكثر العوامل التي تسبب فشل وصفة الكيك هي الفرن أي أنه عدم القدرة على ضيط درجة حرارة الفرن من أهم الأسباب التي تجعل الكيك يهبط, ولذلك يبحث الكثير عن بديل للفرن في عمل الكيك وهناك حل لهذه المشكلة وهي عمل الكيك في الحلة على البوتجاز بسهولة دون الحاجة الي ضبط درجة حرارة معينة في الفرن, وخلال السطور التالية سنتناول الطريقة الأفضل لإعداد الكيك على البوتجاز بسهولة.
ما هي مقادير تجهيز الكيك الأسفنجي في البيت
المكونات
- كوبان دقيق.
- أربع حبات بيض.
- كوب وربع حليب.
- رشة ملح.
- معلقة فانيليا.
- معلقة بيكنج بودر.
- معلقة بيكربونات صوديوم.
- كوب سكر.
- كوب زيت.
- معلقتين زبادي.
- معلقتين نشا.
خطوات إعداد كيك الحليب الأسفنجي في البيت على البوتجاز
الكيك الأسفنجي من أنواع الكيك اللذيذة التي يمكن استخدامها مع العديد من الحشوات المختلفة وتتميز بقوامها الخفيف وأنها تكون هشة, ويمكن تحضيرها كالتالي:-
- يتم فصل بياض البيض عن الصفار وبعد ذلك يتم خفق البياض ربع ساعة في الخلاط أو بالمضرب الكهربي حتى يصبح متماسك ويتحول الي اللون الأبيض.
- يوضع صفار البيض مع السكر والفانيليا ويقلبان بالمضرب حتى يذوب السكر ويتحول لون القوام أفتح.
- يوضع خليط الصفار على خليط البياض ويقلبان برفق من أسفل الي أعلي حتى يختلطان.
- يتم وضع الحليب والزبادي على المكونات ويقلب كل منهم معًا.
- يتم وضع الدقيق مع النشا وبيكربونات صوديوم وبيكنج البودر ويقلب كل منهم ويتم نخل الخليط مرتين حتى تصبح الكيك هشة.
- يتم وضع المكونات السائلة على الخليط الجاف ويقلب كل منهم حتى يختفي الدقيق وبعد ذلك يتم وضع الخليط في يالقالب ويجب أن يوضع في القالب طبقة من ورق الزبدة حتى لا تلتصق الكيك في القالب.
- يوضع القالب في حلة بها كمية من الماء وبعد ذلك يتم وضع القالب بعد تغليفة بورق ألومينوم.
توضع الحلة على النار وتترك ساعة وبعد ذلك ترفع الكيك وتقطع وتقدم.
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