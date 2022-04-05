اشتريه من الصيدلية.. اقوي كريم كيراتين لفرد الشعر الخشن خلال 15 دقيقة بديل البروتين بدون مواد ضارة

هناك العديد من أنواع الكريمات التي تستخدم لفرد الشعر ولكن معظمها يحتوي على مواد كيميائية ضارة جدًا للشعر تسبب تساقطة بشكل كبير وتسبب ظهور فراغات في الشعر, ولذلك نجد أن أكثر ما يبحث عنه النساء الذين يعانين من الشعر المجعد هو كريم لفرد الشعر تكون مكوناته أمنه ليس لها أي تأثير ضار للشعر ويفرد الشعر بشكل فعال وتكون تكلفته غير مرتفعة, وخلال السطور القادمة سنعرض أفضل كريم يحتوي على كرياتين لفرد الشعر في البيت بسهولة وخلال دقائق فقط.

كريم جلات الطبيعي للتخلص من الشعر المعجد والخشن في لمح البصر

كريم جلات من الكريمات التي توجد في الصيدلية وتحتوي على الكرياتين الذي يغذي بصيلات الشعر التالف المجعد ويجعل شكلها مفرود وجميل والكريم لا يحتوي على أي مواد تسبب تساقط في الشعر لأن معظم مكوناته طبيعية حيث أنه غني بزيت السمسم والذي يساعد في تقليل هيشان الشعر ويعمل على تنعيمه, ويحتوي على زيت الثوم والذي يعمل على إعادة نمو الشعر وبالتالي يزداد الشعر كثافة وخطوات استخدام الكريم تتمثل في:-

يتم غسل الشعر بشكل جيد وذلك للتخلص من أي دهون تسد المسام أو أتربة في الشعر, ويتم التخلص من الماء الزائد به وتمشيطه ويقسم أجزاء.

يوضع الكريم على الشعر وبعد ذلك يتم تمشيط الشعر مرة أخري حتى يصبح مفرود.

ندع الكريم على الشعر ساعتين ويتم تغطيه الشعر بهم ويتم ترك الشعر غير مغطي ساعة أخري وبعد ذلك يتم شطف الشعر.

يستمر تأثير الكريم على الشعر فترة طويلة بجانب قدرته على حل أي مشكلة في الشعر.

طريقة عمل كريم كرياتين طبيعي لفرد تجاعيد الشعر

البيض من أهم المكونات التي يمكن استخدامها للشعر حيث أن نسبة البروتين به عالية وبالتالي يغذي الشعر كما أنه يعزز من الكرياتين الموجود على الشعر ويتم استخدام البيض من خلال وضع بيضة مع معلقتين مايونيز وربع كوب زيت زيتون وبعد ذلك يقلب كل الخليط ويوضع على الشعر أربع ساعات وبعد ذلك يتم تنظيف الشعر وتستخدم هذه الطريقة مرة في الأسبوع فقط.