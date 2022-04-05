بكريم نيفيا غيري شعرك 180 درجة اقوي كيراتين طبيعي للشعر خلال ساعتين

فرد الشعر الخشن بكريم نيفيا من الممكن أن يتم من خلال الاستعانة بمكونات مع الكريم نيفيا والذي له القدرة على الإزالة لأي تجاعيد على الشعر، ومن خلال ما يلي في الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المكونات التي من الممكن أن تعمل على تعزيز مستوى نعومة خصلات الشعر، والتخلص تماما من الكثير من المشكلات التي تتواجد على خصلات الشعر وقد تعتري نسيج فروة الرأس حيث أن وصفة كريم نيفيا فعلة جدا في التخلص من أي مشكلات أو أي أغراض مرضية على فروة الرأس مثل الالتهابات، وفيما يلي نتعرف على أهم المكونات مع بيان أهم خطوات التحضير لخليط نيفيا لفرد الشعر.

فرد الشعر الخشن بكريم نيفيا

كريم نيفيا يعتبر من أنوع الكريمات التي لها دور في إمداد الشعر بالكثير من المواد المغذية، ومن خلال الاستعانة بتلك التركيبة التي نستعمل فيها كريم نيفيا من الممكن التخلص تماما من تواجد أي تجاعيد على الشعر ومن خلال مزج الكريم مع بعض المكونات التي لها تأثير كبير على الشعر وتعمل على تخليصه تماما من تواجد التجاعيد وتحسن من مستوى نعومته ومن ملمسه، تركيبة نيفيا المرطبة للشعر من الممكن أن يتم عملها من خلال اتباع خطوات بسيطة تساعد في المزج الجيد للمكونات الآتية:

ملعقة من الكريم نيفيا.

ملعقة جل صبار.

ملعقة زيت خروع.

ملعقة زيت سمسم.

ملعقة زيت سمسم. ملعقة نشا.

فرد الشعر الخشن بكريم نيفيا

من الممكن أن يتم عمل خليط نيفيا المرطب من خلال الاستعانة بالمكونات السابقة واتباع الخطوات القادمة وأهم الخطوات تكون كما يلي: