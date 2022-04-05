نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دكتور فى بيتك.. مشروب جبار لعلاج النسيان والزهايمر وزيادة التركيز وقوة الذاكرة اثناء الامتحانات وسرعة الحفظ للكبار والصغار سبحان الله في المقال التالي

عمر شويل - جدة دكتور فى بيتك.. مشروب جبار لعلاج النسيان والزهايمر ، نلاحظ أن البعض يعاني من قلة التركيز والنسيان طول الوقت ولا تقتصر هذه المشكلة على كبار السن فقط بل أصبحت منتشرة بين الشباب، مما يجعلهم يلجئون إلى الأطباء لأخذ مجموعة من الأدوية التي تعمل على تقوية التركيز وتعالج النسيان، والبديل لذلك تناول أنواع مختلفة من المشروبات يكون من العلاجات الطبيعية المفيدة جداً للدماغ وتزيد من قدرة الاستيعاب تحديداً عند الشباب خلال الدراسة والمذاكرة، وهذه من الطرق الذي تحفيز وظائف الدماغ وتزيد القدرة على التركيز والفهم.

دكتور فى بيتك.. مشروب جبار لعلاج النسيان والزهايمر

إذا كنت تعامي من عدم التركيز والنسيان المستمر وتريد علاج فعال لا يترك أي آثار جانبية ضارة بالصحة، فإليكم أفضل مشروبات لعلاج النسيان وزيادة القدرة على التركيز ومنها التالي:

الحليب بالشوكولاتة

تحتوي الشوكولاتة السوداء على عناصر غذائية عديدة وجميعها مهم جداً للصحة فهي تعمل على تدفق الدم للدماغ بالإضافة إلى أن الحليب غني بفيتامين “د” والحديد والكالسيوم والبروتين، وكثير من الخصائص التي تساهم في تحسين الذاكرة وزيادة التركيز.

الماء

ينبغي الإكثار من تناول الماء بحيث أن يشرب الإنسان حوالي 2 لتر في اليوم مما يساعد على تنشيط الذاكرة وزيادة التركيز، فالماء تعمل على ترطيب الجسم مما يحد من الإصابة بالجفاف، وهذا له دور في عمل الدورة الدموية بطريقة أفضل، لأنه يجعل الدم يصل للمخ.

عصير الليمون

يعد من المشروبات الهامة جداً لصحة الإنسان فهو يحتوي على المعادن والفيتامين والكالسيوم والبوتاسيوم والحديد والزنك، بالإضافة إلى أنه يتميز بمضادات الأكسدة وبعض من العناصر الأخرى التي تساهم في زيادة القدرة على التركيز ومد الجسم بالطاقة التي يحتاج لها الأطفال كل يوم.

عصير الجوافة

من أحد أنواع الفاكهة الصيفية المفضلة لدى الكثيرين تمتلك نسبة كبيرة من الفيتامينات المهمة جداً والسكريات التي تنشيط الدورة الدموية التي تعمل على زيادة تدفق الأكسجين والدم للمخ، مما يؤدي إلى تنشيط الذاكرة والحد من النسيان.

القهوة

من المشروبات الساخنة التي يتناولها الكثيرين بشكل مستمر طول اليوم، فهي تحتوي على عناصر مهمة جداً تفيد صحة الدماغ وتساعد على التنبيه والتركيز، غنية بالكافيين الذي يعتبر من العناصر المنبهة ولكن يجب عدم الإفراط في تناول القهوة لأنها بهذا الشكل يمكن أن تضر بالصحة.