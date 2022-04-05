نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أصنعي الكنافة بالمانجو والسمنة البلدي على أصولها بخطوات سهلة وسريعة وبطعم ألذ وأحلي من محلات الحلويات في المقال التالي

تأخذ الكنافة الشهرة الأكثر من بين أطباق حلويات شهر رمضان ، والأكثر تداولا في البحث على طريقة عملها، وأن الكنافة لها طرق عديدة وأشكال مختلفة عند تحضيرها مثل الكنافة بالنانجو سواء كانت في صينية أو في كاسات أو ملفوفة أو على شكل أقماع. مكونات الكنافة بالمانجو نصف كيلو من الكنافة المجمدة.

نصف كون من السمنة البلدي.

اثنين معلقه كبيرة من السكر.

لحشو الكنافة.

ثلاثة حبات من المانجو.

كريمة شانتية.

شربات ومكوناته هو إثنين كوب من السكر وكوب واحد من الماء ونصف ليمونة. طريقة عمل الكنافة بالمانجو في البداية نقوم بتفتيت نصف كيلو من الكنافة ومن الأفضل أن تكون الكنافة مجمدة حتى يسهل تفتيتها ثم نضع عليها اثنين ملعقة من السكر ثم نقوم بإذابة نصف كوب من السمنة ونضيفها إلى الكنافة ونفركها جيدا باليدين حتى تختلط الكنافة بالسمنة ثم نحضر صنيتين بنفس الحجم وندهنهم بقليل َمن السمنة ثم نقسم الكنافة إلى نصفين متساويين ثم نضع النصف الأول من الكنافة في الصينية ثم نضغط عليها باليدين أو باستخدام صينية أخرى ثم نقوم بوضع نصف الكمية الثانية من الكنافة في الصينية الأخرى ونكرر نفس الخطوات التى قمنا بها في الصينية الأولى ثم نضع الصواني فى الفرن التي تم تسخينها على درجة حرارة مناسبة ونتركها في الفرن حوالي نصف ساعة تقريبا.

ثم نقوم بتحضير الشربات بوضع اثنين كوب من السكر وكوب واحد من الماء ونصف ليمونة ونقلبهم حتى يتم ذوبان السكر ونتركه على النار لمدة عشر دقائق وبعد خروج صنيتين الكنافة من الفرن نسقيها بالشربات بحيث يكون الشربات بارد ونتركها مدة قليلة حتى تتشرب الكنافة بالشربات ثم نحضر طبق التقديم ونضع فيه الكنافة ، ونضع عليه طبقة من الكريمة شانتيه حسب الرغبة ونوزعها جيدا على الكنافة ثم نضع عليها طبقة من شرائح المانجو المقطعة فوق طبقة الكريمة شانتيه ثم نقوم بوضع الطبقة الثانية من الكنافة عليها وعلى الوجه نزينها بفرد طبقة من الكريمة شانتيه حسب الرغبة وعليها قطع شرائح المانجو بحث تعطيها لمسة جمالية وبهذا تكون الكنافة بالمانجو جاهزه للتقديم. عمر شويل - جدة أصنعي الكنافة بالمانجو والسمنة البلدي على أصولها بخطوات سهلة وسريعة وبطعم ألذ وأحلي من محلات الحلويات - ثقفني

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