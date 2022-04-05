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كثيرا ما تبحث السيدات عن طريقة عمل الهريسة الشهية ذو الطعم الرائع والجميل، وتعتبر الهريسة نوع من أنواع الحلويات الشرقية والمشهورة في مصر والعالم العربي وتفضل كثير من الناس تناولها في كل الأوقات، وتفضل السيدات عملها في المنزل لما لها طعم مميز ولا تحتاج إلى تكاليف لأن مكوناتها متوفرة في كل المنازل والأسواق. مكونات عمل الهريسة الشرقية كوب واحد من دقيق السميد.

كوب واحد من الدقيق المنخول.

كوب واحد من السمنة أو الزيت.

كوب واحد من جوز الهند.

اثنين كوب من السكر.

اثنين كوب من الحليب.

اثنين ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

مكونات القشطة للتزيين.

اثنين ملعقة كبيرة من النشا.

اثنين ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة واحدة كبيرة من الدقيق.

اثنين ملعقة كبيرة من الكريمة شانتيه.

اثنين كوب من الحليب.

مكونات الشربات وهي وإثنين كوب من الماء وإثنين كوب من السكر ونصف ليمونة. طريقة عمل الهريسة الشرقية في وعاء عميق نضع المكونات الجافة مع بعض كوب من الدقيق وكوب من دقيق السميد واثنين كوب من السكر وكوب من جوز الهند واثنين ملعقة كبيرة من البيكنج بودر ونخلطهم مع بعض ثم نضيف كوب واحد من السمنة أو الزيت ثم نضيف اثنين كوب من الحليب ثم نقوم بمزج الخليط جيدا حتى نحصل على قوام متماسك وبعد ذلك نحضر صينية متوسطة الحجم وندهنها بقيليل من السمنة ثم نسكب الخليط في الصينية ونضغط عليها برفق حتى تصبح متساوية ثم نتركها جانبا لمدة ساعة إلا ربع حتى تختمر ثم نقوم بتسخين الفرن وندخلها في الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى تعطينا اللون الذهبي ثم نخرجها من الفرن ونضع عليها الشربات بارد.

طريقة عمل القشطة نضيف في إناء اثنين ملعقة كبيرة من النشا واثنين ملعقة كبيرة من السكر وملعقة كبيرة من الدقيق واثنين ملعقة كبيرة من الكريمة شانتيه واثنين كوب من الحليب وتقلب بارد ثم نضعه على النار حتى يتماسك الخليط ويعطينا قوام كريمي ثم نقوم بوضع القشطة على وجه صينية الهريسة ونوزعها جيدا أو ممكن نضع عليها الفستق أو الفول سوداني أو اللوز ثم تقطع قطه صغيرة وتقدم على طبق التقديم. عمر شويل - جدة الهريسة المرملة بمقادير غير مكلفة ومظبوطة بالطريقة الأصلية بكل أسرارها وتكاتها وبطعم جنان - ثقفني

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