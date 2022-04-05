معجزة كريم الفازلين والنشا سيجعلك كأنك شابة مهما كان عمرك فوق ال40 بشرة بيضاء بدون هالات سودة وتجاعيد

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كريم الفازلين والنشا لتبيض البشرة من أقوى الوصفات الطبيعية والتي من الممكن أن تعالج الكثير من المشكلات التي قد تعاني منها البشرة واستعمال الفازلين مع النشا من الممكن أن يعطي فضل نتيجة على البشرة إذا ما اكتملت كل المكونات والمقدار بالكامل وتطبيقه على البشرة، واستعماله يكون بشكل دوري ومنتظم للاستفادة من مكونات الخليط وتعزيز نضارة الجلد وفي أقل وقت ممكن، ومن خلال ما يلي في الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن المكونات الأساسية في الوصفة مع بيان أهم الخطوات التي من الممكن الاعتماد عليها لعمل خليط النشا والفازلين.
كريم الفازلين والنشا لتبيض البشرة
البشرة من الممكن تبييضها بالفازلين والنشا من خلال عمل الوصفة المتميزة منهما حيث أن لهما رائع الأثر على البشرة حيث يعد الفازلين واحد من بين أهم المكونات التي لها القدرة على أن تتغلغل في أعماق خلايا الجلد لترطيب عميق وتحسين من ملمس البشرة، ومن الممكن الاعتماد على مكون الفازلين المرطب والنشا القادر على الإزالة التامة للتجاعيد لعمل وصفة ممتازة تزيد من نضارة البشرة وتحسن من خصائصها، ومن خلال الآتي نوضح أهم المقادير التي من الممكن أن يتم خلطها لعمل الوصفة المبيضة للجلد، بالفازلين والنشا مع المكونات الآتية من الممكن تبييض البشرة تماما والتخلص من شوائبها والمكونات تكون كما يلي:
- ملعقة من الفازلين.
- ملعقة من النشا.
- ملعقة زيت اللوز.
- ملعقة ماء الورد.
- ملعقة من الليمون.
- ملعقة من زيت الياسمين.
معجزة كريم الفازلين والنشا لتبيض البشرة
- بالإمكان الحصول على خليط يعمل على تبييض البشرة وإكسابها أفضل درجة لون ومن الممكن من خلالها إعطاء البشرة صفة توحيد اللون.
- وبعد أن تتم خطوة إذابة الفازلين تماما من الممكن أن تتم الإضافة لمختلف المكونات بالتدريج للحصول على أفضل نتيجة.
- ومن الممكن تطبيق الخليط على البشرة من مرة لمرتين بالأسبوع وهو ما يزيد من فعالية الخليط على الجلد.
- ومدة التطبيق تكون من خمس إلى عشر دقائق للتخلص تماما من أي اسمرار قد يكون معتري البشرة كما تساعد في تجديد خلايا البشرة ومقاومة ظهور التجاعيد.
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