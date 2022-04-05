تتميز خلطة هندية لتطويل الشعر ونتائجها عجيبة بأنها من أكثر خلطات الشعر التي نالت شهرة كبيرة بين الفتيات، حيث تساهم هذه الخلطة في تنظيف فروة الرأس، كما تساعد في تعزيز نمو الشعر وزيادة كثافته، حيث تحتوي الخلطة علي مكونات هندية مميزة تساهم في نمو الشعر، وسوف نتناول في هذا المقال كيفية صنعها.

خلطة هندية لتطويل الشعر ونتائجها عجيبة

تتكون الخلطة الهندية من مكونات توجد لدي العطار وعددها تسع مكونات، بودرة أملا، بودرة شيكاكاي، حلبة، بودرة، بهرنجراج، بودرة ريثا، زيت جوز الهند، زيت الخروع، أوراق الكاري، كركديه.

طريقة تحضير الخلطة الهندية للشعر

تحضر الخلطة الهندية من خلال عدة خطوات منها ما يلي

تنقع ملعقتان من بذور الحلبة في الماء ليلة كاملة.

نضع منقوع بذور الحلبة مع أوراق الكركديه والكاري وقليل من الماء في الخلاط ويضرب حتى يصبح قوامه ناعم.

تخلط بودرة ريثا مع بودرة الشيكاكاي مع بودرة بهرنجراج مع كمية ماء بسيطة حتى يصبح قوام متماسك.

توضع جميع المكونات السابقة في إناء ويخلط مع ملعقة واحدة من زيت جوز الهند وملعقة واحدة من زيت الخروع.

طريقة استعمال الخلطة الهندية

نحضر الخلطة السابق تكوينها ثم نضعها على الشعر وفق الخطوات التالية

يغسل الشعر جيدا بالشامبو ويترك حتى يجف تماما.

يدهن الخليط السابق على كامل فروة الرأس.

يغطي الرأس ويفضل تغطيته بكيس بلاستيك ويترك لمدة لا تقل عن ساعتان.

بعد ساعتين يغسل الشعر جيدا بالشامبو ثم البلسم.

فوائد استعمال الخلطة الهندية لتطويل الشعر

يوجد في داخل مكون عنب الثعلب الهندي فيتامين سي وكثير من مضادات الأكسدة.

يساهم عنب الثعلب الهندي في علاج الصلع.

تساعد عشبة ريثا في تنظيف فروة الشعر بدون إحداث جفاف للشعر.

يزيل مكون الشيكاكاي قشرة الشعر، ويساهم في تنظيف فروة الرأس .

في ختام مقال خلطة هندية لتطويل الشعر و ونتائجها عجيبة، نكون قد عرضنا مكونات هذه الخلطة الهندية العجيبة التي تساهم في إطالة الشعر، وكذلك تم عرض طريقة استعمال الخلطة والمكونات الأساسية في الخلطة الهندية وطريقة تحضيرها.