لوجه كالبدر.. خلطة فورية لتفتيح الوجه وانسي البقع والكلف والبهتان أقوى من جلسات التوريد بالليزر

يوجد عدد كبير من المشكلات التي تواجه السيدات في لون البشرة، وأحيانًا يكونون في حاجة إلى خلطة فورية لتفتيح الوجه من أجل حضور مناسبة لذلك يبحثون عن هذه الوصفات الطبيعية التي يمكن أن تساعد في تفتيح البشرة على الفور، لذلك سوف نقدم مجموعة من الخلطات التي تعمل على تفتيح الوجه على الفور.

خلطة فورية لتفتيح الوجه

عندما يبدو الوجه بدرجة غامقة عن الطبيعي، أو ذات درجات متفاوتة اللون نتيجة تأثير الشمس أنه أمر يثير الانزعاج وخاصة النساء اللاتي يرغبن دائمًا أن يظهرون بمظهر جيد وبشرة صافية ونقية، ولذلك يرغبن في القيام بالماسكات الطبيعية التي تساعد على تفتيح البشرة ونضارتها.

خلطة الألوفيرا لتفتيح الوجه

حيث يعرف أن الألوفيرا من المرطبات الطبيعية للبشرة والتي لها فعالية كبيرة بشكل عام حيث أنها تقضي على التصبغات الجلدية لأنها تحتوي على مضادات الأكسدة، وطريقة تحضير خلطة الألوفيرا كالتالي:

نحضر ورقة من نبات الصبار، ونستخرج منها جل الألوفيرا.

نقوم بفرك الوجه بالجل الذي تم استخلاصه من الصبار.

ويظل الجل على الوجه مدة 15 دقيقة.

يشطف الوجه بالمياه الدافئة وينشف جيدًا.

من الأفضل القيام بهذه الوصفة مرة كل يوم حتى يتم الحصول على النتائج المرجوة.

يفضل عمل هذه الوصفة في المساء قبل النوم.

خلطة العسل والزبادي لتفتيح البشرة

نقوم بمزج ملعقة شاي من الزبادي مع ملعقة شاي من العسل ويتم مزجهم جيدًا حتى تمام التجانس.

يطبق هذا المزيج على الوجه والرقبة جيدًا.

يظل الخليط على الوجه مدة من 10 إلى 15 دقيقة، ثم يشطف الوجه بالمياه.

نظل في عمل هذه الوصفة حتى الحصول على النتائج المرجوة.

الخيار لتفتيح الوجه

نمزج كمية من عصير الخيار مع ملعقتان كبيرتان من الزبادي ويتم مزجه جيدًا حتى تمام التجانس.

يطبق المزيج على الوجه والرقبة، ويظل على الوجه مدة 30 دقيقة.

يطبق المزيج على الوجه والرقبة، ويظل على الوجه مدة 30 دقيقة. يشطف بعدها بالمياه الفاترة.

للوصول إلى النتائج المرجوة تكرر هذه الوصفة مرة كل أسبوع

خلطة فورية لتفتيح الوجه حيث قدمنا في مقالنا مجموعة من الوصفات الطبيعية التي تساعد في تفتيح الوجه والبشرة على الفور من استخدامهم.